俄羅斯軍隊向基輔推進，與烏克蘭軍隊激戰，採用邊打邊談政策。示意圖／擷自PBS News hour影片，民報合成

克里米亞戰爭後，烏東的頓巴斯也出現歸屬俄國的獨立動盪，2015年，在歐盟多國見證下，俄烏兩國簽訂「明斯克協議」，沒想到一轉眼，俄烏戰爭在全球眼皮下開打，雖然比拜登預料慢了一周，但是，美方情報還算是正確，從這幾天的戰局發展來看，證明一件事：「戰爭沒有贏家，受害者是老百姓」，被戰火波及的烏克蘭人丟掉生命財產，沒被戰火攻擊的俄羅斯人，則陷入經濟寒冬，如果戰爭拖延下去，誰才是勝利者，恐怕還很難判斷。

反對普丁掀起戰火的俄羅斯人，在61個城市走上街頭，普丁下令逮捕示威者，近兩千人被捕，歐盟宣布對支持普丁的寡頭資本家制裁，一夕間，這些俄羅斯富豪除了資金被凍結以外，因為盧布和股票暴跌，至少損失2500億美金，包含普丁和外交部長在內，美國雖然尚未動手封鎖俄羅斯swift的美金匯兌系統，但是，俄羅斯兩大銀行已經遭到西方國家抵制，目前盧布已經貶值50%，雖然石油漲破100美金，可惜，俄羅斯無法獲利，很多專家已經看壞俄羅斯，認為俄羅斯表面雖然贏了，可是一旦經濟崩盤，這場戰爭就沒辦法打下去，這也是俄羅斯希望速戰速決的原因。

前天烏克蘭外長很後悔，不應該在脫離蘇聯獨立後，自廢武功，否則兩強相爭，烏克蘭手上還有五千件核武，千架戰鬥機，絕對可以阻止這場戰爭，舊蘇聯時代，烏克蘭既是蘇聯糧倉，更是蘇聯軍火庫，也是軍工企業製造廠，烏克蘭的克里米亞控制黑海艦隊出入，武力更不能小看，這也是2014年，俄羅斯奪下克里米亞的原因。

為了向俄羅斯示好，換取和平，烏克蘭主動繳回核子武器，並停止軍工產業，剛啟動的「去俄羅斯化」轉型正義也叫停，如今才知道：自己的國家只能靠自己拯救，國內親俄勢力已經變成禍害。

戰爭已經開打，雖然北約無法派遣軍對入境，但是，軍事援助和經濟援助並沒有減少，美國不能出兵幫助烏克蘭，因為擔心擴大戰局，更擔心，這一場戰爭背後是中俄聯手的「聲西擊東」，真正目標是台灣。

2013年，老共和烏克蘭簽訂兩國友好合作協議，但是，經濟協議比不上中俄的軍事同盟，中共至今不敢譴責俄羅斯，僅僅說：理解俄羅斯對安全的需求，2013年，烏克蘭加入「一帶一路」，中共在烏克蘭的經濟利益，可能因為戰爭受損，其次，中共很多武器也來自烏克蘭，未來肯定會遭受影響。

聯合國在這次戰爭中，再一次見證，聯合國根本就是空機構，無能力帶來國際正義與和平，安理會上，俄羅斯拒絕譴責自己，印度和中共棄權，印度和俄羅斯一向友好，當然不會譴責俄羅斯發動戰爭，中共不只不譴責，在全球制裁俄羅斯時，還扮演雪中送炭腳色，這種安理會如何可以讓世界平安呢？

普丁已經提出兩個條件作為停戰基礎，但俄羅斯軍隊向基輔推進，與烏克蘭軍隊激戰，採用邊打邊談政策，普丁的目標當然是逼迫親西方的澤倫斯基下台，推出親俄勢力上來掌權，俄羅斯所要求兩條件：第一是烏克蘭「非軍事化」，第二是烏克蘭承認不會進入北約，目前烏克蘭尚未回應，所以戰爭只好持續。

普丁用兵臨城下戰術，逼迫烏克蘭，這種戰術幾乎是老共逼迫台灣的預演，烏克蘭國家處境給台灣人上了一課，和平不能靠敵人善意，或者筆下所簽的協議，因為一舉手就可以撕毀，真正和平要靠扎實的武力保護自己。