二二八事件的真相長期間被施行屠殺的支那黨統治勢力封鎖，民間對到底偌濟台灣人在二二八過程被屠殺？一直很難提出絕對可靠的數字。示意圖為高雄228事件場景二二八事件中於舊高雄市政府武力鎮壓事件模型場景，再現當時的歷史情境。擷自高雄歷史博物館

二二八事件不但是戰後竊佔台灣的蔣介石的支那政府屠殺台灣人，而且演變做有計畫的謀殺台灣社會精英。

彭孟緝1947年3月初6，先野蠻槍殺3位上山和伊談判的代表後，命令部下開進高雄市區，沿途掃射路邊民眾，目標是包圍高雄市政府府禮堂，對正在開會的處理委員，以機關槍掃射，十幾位議員和市民代表當場死亡，這著是屠殺。伊被稱做「高雄屠夫」。

彼時的警總參謀長柯遠芬，在事件爆發後，派特務在民間收集「清洗名單」。3月初9開始照名單逮捕社會精英處死，比如湯德章、阮朝日、林茂生、王添丁、王育霖等等，這著是謀殺。統治暴力施行謀殺是比屠殺閣較邪惡。

1972年1月30禮拜日，英國駐北愛爾蘭的軍兵，對26位無武裝的天主教示威隊伍開槍，造成14人死亡，震動國際社會，稱做「血腥禮拜日」屠殺。

1920年11月21仝款禮拜日，彼早起，愛爾蘭共和軍在都柏林分批出動，槍殺14個怹認定是英國駐愛爾蘭的特務軍官。致使在地英國軍兵抓狂，彼下晡，軍車駛入一場怹懷疑門票收入是要支持共和軍的足球比賽，突然向觀眾掃射90秒鐘，當場死14人傷30幾人，嘛是震動國際社會的「血腥禮拜日」屠殺。

二二八事件的真相長期間被施行屠殺的支那黨統治勢力封鎖，民間對到底偌濟台灣人在二二八過程被屠殺？一直有困難提出絕對可靠的數字，一般普遍認定是2萬人左右。張亞中用領死亡和失蹤賠償的600幾人，要來強調呣是「大」屠殺，這個數字當然會當作為一個下限，總是和真濟經歷彼個時代的台灣人的認知差尚濟。為著向歷史負責，台灣的歷史學者有需要提出較有說服性的估計。總是，無論是600人或是2萬人，對台灣人來講攏是悲慘的大屠殺！

張亞中一再講二二八檔案著攏已經公開囉，意思是著照檔案準真相！若公開的檔案真正可以予咱瞭解真相，請問阮朝日、林茂生、王添丁、王育霖、陳炘、黃朝生、施江南等等，何日何時按怎被殺害，屍體擲在哆位哩？犯反人類罪的屠夫，攏會掩蓋自己的罪行。目前公開的二二八檔案，可信度是可疑的！

我的爸母和較序大的兄姊攏親身經歷二二八彼時段，阮在厝內三不五時會講著怹所看所聽。雖然阮做序細攏被警告出去外口祙使講，仝輩的同學好友中間，大家攏嘛會偷偷問來問去。所以，阮呣是看George Kerr、李筱峰、陳儀深、薛化元、張炎憲等所出版相關的冊，才知二二八，是怹幾位所寫的冊內容反應阮在成長過程所累積的觀察和建立的認知，所以，怹的冊會予阮有信心，去瞭解其中所提供較深入較詳細的報導和論述。

張亞中一方面一直要否定頭前幾位學者的冊的可信度，一方面卻引用其他看祙出有啥說服性的資料。遮呣是真正堅持追求真相的態度。我一直相信，台灣人若無建立自己的國家，赤藍權貴集團對台灣的傷害，追求真相永遠有重重疊疊的人為阻礙。

我必須講出一個無正式調查的數字，予大家做參考：在我成長過程，差不多每一個我較熟的台灣人朋友，攏會知影有怹較熟的親友是二二八的被害者。就常識來講，這代表這個事件所造成的傷害，一定是相當大。