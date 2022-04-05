台灣的閩南語（通稱台語）目前面對著兩項挑戰，一是社會大眾，尤其是年輕世代，願意學講台語的人口似有下降的趨勢；二是如何建立台語的書寫系統，把台語從日常生活的口語溝通工具提升為知識文化的載體。圖/取自維基共享資源

從「陣」到「湊陣」VS.「鬥陣」

有正當的本字不用而要用不相干的同音字，是台語研究上一個值得檢討改進的問題，之所以成為問題，是因為讓人感到台語缺少語言文化的傳承和源流，是隨便拼湊的一種不入流的方言。這裡再舉兩個例子來說明：華語「陣」字在台語文讀為din（如「湊陣」，見下述），白讀有二音：一是tsun,指涉風雨或聲音短暫持續（如「一陣風」），二是tsam,指涉某一小段時間（如「這陣仔」，讀tsit-tsam-a），

此二者都是台華同字同義而不同音，本來無事，但教育部卻特別以該部名義「推薦」，說華語的「這陣子」在台語應寫為「這站仔」，為什麼呢？該部的台灣閩南語常用詞的用字解析說：「用「站」表示（華語的）「陣子」不但容易見字讀音，而且，又是小學生都認識的常用字，是tsam理想的用字選擇。」教育部用這種取巧的方法教育我們的小學生，筆者期期以為不可。

尤有進者，該部「推薦」把華語的「陣」字寫為台語的「站」，學界有人遵從，有人反對，因為「站」沒有時間意涵，主張改為「暫」才合理，可見教育部主張把「陣」改為「站」，恐會引起台語教學的混亂，有必要檢討改進。再者，該部學者認為「陣」字在台語不能讀為tsam,恐怕是因為他們不去作比較研究。請問「針」字在台語不是讀為tsam嗎？「參差」一詞在台語不是讀為tsham tshi嗎？華語母音n在台語轉讀am的字詞更是多到數不清，如此簡單明瞭的華台轉音規則或準規則，為何視而不見而偏要採用「容易見字讀音」的同音字？

說到「陣」，就想到台語的「湊陣」（讀dau-din），「湊」的台語白讀為dau乃符合華台轉音規則或準規則，是台華同字同義的又一例（詳見下述）。但教育部的辭典認為「鬥」才是dau的本字，故應寫為「鬥陣」而不是「湊陣」，因為古文的「鬥」有接合的意思，而「湊」在台語白讀chhau，不讀dau。

筆者對此作了考查，發現「鬥」在古文的接合義僅限於木頭器具及建築結構的榫孔接合，即「鬥榫」，並不適用於人事上的接合或湊合；而現代的建築業連榫孔接合也不再使用「鬥」字，而改用「接榫」；古文的「勾心鬥角」本是指宮殿建築的榫孔接合，但是，如所週知，現代已經失去這個意思，現代的「鬥」純粹是指涉鬥爭/戰鬥。在此情況下，如果再用「鬥」表達人事上的湊合，如「鬥陣」，會有兩個不良後果，一是令讀者覺得隨便使用同音字，以及台語是隨便拼湊的方言；二是dau-din本來帶有友好相聚的正面意涵，使用「鬥」字便破壞了這個意涵，反而產生勾心鬥角的負面感受。

接下來，筆者要從跨語言比較研究來辯明「湊」就是dau的本字和語源：第一，華語說「湊熱鬧」、「湊一千元」以及上文提到的「隨便拼湊」，在台語分別是「dau鬧熱」、「dau一千元」、「靘彩dau-dau-e」，你能說「湊」字不是台華同字同義嗎？台語的dau明明就是「湊」的轉音呀。

第二，比較探究華台轉音的規則或準規則：華語的朝/綢/稠/籌/躊/罩/晝…….，在台語讀為diau、diu或dau 。尤其最後二字「罩」及「晝」都是讀dau（中午在台語是「中晝」diong-dau），這些都符合華台轉音的規則或準規則，「湊」字也是一樣。「湊」在中國大陸的《彙音寳鑑》等閩南語辭典裡，讀為chho 和chhau, 沒有dau音，但我們不能因此就武斷「湊」不可讀為dau。

依照上述的轉音規則或準規則，「湊」在台語白讀為dau, 乃是符合規則或準規則的，何況上述「湊熱鬧」等三例句的華台比較顯示「湊」是台華同字同義，而dau就是「湊」的轉音。再說，中國的《彙音寳鑑》等閩語辭典雖然有它們的價值和貢獻，但在研究方法上偏重古籍的鑽研和考據，沒有跨語言比較研究的見地，例如它們連本文前述「賭博」的「博」都寫成「賭」而規定訓讀為bua，不知bua是華語「博」的仿音；它們連「別字」（識字）的「別」（bat）也寫成「識」而規定訓讀為bua, 不知閩南語的bat就是「別」的白讀音。

或許是受到這些中國辭典的影響，台灣的台語學界至今仍有人用影片教大家把台語的bat寫為「識」。如果台語的本字可照搬華語，那又何必辛苦研究台語的語源呢？台灣的台語研究必須開創新格局，不宜拘泥於中國古老的研究法，否則無法窮究台語的真正語源和本字去建立一套正確、務實和合理的台語書寫系統。

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