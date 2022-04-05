台語的語源研究有一種捨易求難、捨平實求僻異的傾向，筆者建議揚棄這種不務實的作風，並注重跨語言比較研究，期能建立一套平實得體和新頴活潑的台語書寫工具。圖/為市面上學習台語的書籍截圖

仿音「博」vs. 同音字「跋」

教育部的辭典說，賭博的「博」字在台語是「跋」，讀bua. 台語學者劉建仁先生指出，「跋」是仆倒在地的意思，跟賭博無關，賭博的博在台語的本字就是「博」，白讀bua。

筆者完全贊同劉氏的見解，並想要在此分享一個在台語研究上尚未被觸及的課題——仿音。閩南語（或更早的河洛語）有些詞彙是脫離本語的讀音系統，直接仿效當時的北方話（猶如現代台語的「落跑」，讀lau-pau, 是仿效華語的讀音）。例如老一輩人稱呼母親為「阿娘」（ah-nia），這個nia並不是閩南語「娘」本有的發音，而是仿效北方人對母親的稱呼——「娘兒」（nia, 捲舌）。再者，「博」字在閩南語正讀為phok, 如博愛、博士…..，只有賭博的「博」字改讀bua, 是仿效華語的「博」（buo），稍微變音。

這裡有兩個問題要問：第一，仿音乃是台語研究上名正言順的課題，為何台語文化學界不去探討研究？是因為眼光只侷限於傳統的古籍考證而不重視跨語言的比較研究嗎？

第二，台語「博」字白讀bua是仿華語的buo音，台華同字同義又同音，把「博」當作本字乃是名正言順，且可增加學習台語的方便性和趣味性，但教育部的辭典捨此而不由，偏要採用「跋」這個跟賭博風馬牛不相及的同音字，這樣不是會增加台語教學的困難和障礙嗎？

「絚」vs.「嚴」的省思

另一個重要的仿音字是「把門關緊」的「緊」，台語說為an，漢字怎樣寫？教育部的辭典寫作「絚」，這個古字讀geng，有大繩索及「急張絃」二義，後一義也只有一本古書的註釋這樣說（急張絃），沒有一本古書說此字含有「門關緊」的意思，而geng的發音也與an相去甚遠；筆者查閱過一些台語詞典，也都沒有接納「絚」作為台語an的本字。教育部的辭典採用「絚」字，即便有古籍的依據，但使用這類一般人不認識的古字作為台語的本字，恐怕無助於台語的學習和推廣。

台語的語源研究有一種捨易求難、捨平實求僻異的傾向，筆者建議揚棄這種不務實的作風，並注重跨語言比較研究，期能建立一套平實得體和新頴活潑的台語書寫工具。

茲以台語的an（華語的「緊」）為示範，根據以下比較研究，筆者判斷an是北方話「嚴」的仿音，因此建議台語學界採用「嚴」作為台語an的本字，會比「絚」更有助於台語的學習和推廣。第一，多年前筆者在日本東京的書店翻閱幾本中日辭典和日中辭典，發現都把「門關緊」的「緊」寫為「嚴」，後來在香港三聯書店買到中國大陸編纂的兩本辭典，也都使用「嚴」字取代「緊」，可見在中國（至少是北方），「把門關嚴」是很流行的華語，而日本的漢學家們也要求學習中文的日本人學講「把門關嚴」。在此情況下，古代的閩南語（或河洛語）仿效「嚴」的發音，稍微變音為an，是很有可能的。

第二，比較華台讀音轉換的規則或準規則，華語的母音ian轉成台語時，除少數例外（如鹽字母音轉讀iam），大多數若不是照讀母音ian（如煙/延/天/年/言/宴），就是轉讀為an（如顏/雁/言/間/簡/揀/閒/牽/限/延），顯示華語「嚴」轉讀為閩南語的an乃是符合規則或準規則的。

第三，請注意上述轉音舉例最後一字「延」，在華語是與「嚴」同音，轉成台語也跟「嚴」一樣可白讀為an（台語「延」an讀第六聲，同於台語「雁」的母音），由此佐證「嚴」應該就是閩南台語an的語源和本字；換言之，這個an是北方華語「嚴」的仿音（稍變音），情況跟「延」很類似。（筆者按：台語「延」白讀為an，是傳統閩南語的一個變音，意思是請求對方(如債權人) 寬延期限，教育部的辭典寫為「限」，恐怕是誤解，因為「限」與「延」意思相反。筆者曾諮詢過幾位諳熟台語的前輩，都說「an三工」意思是請求寬延三天，應寫「延」字才對，若寫成「限三工」，意思就tsau-jing-a （走精矣！）。

學界若願意研究仿音的課題，會發現台語有很多仿音詞，其中一部份是仿效日文和西文的語音，例如「雪文」（讀suat-bun, 變音為sap-bun）是在日治時代或更早期仿效法文的savon（肥皂），「案內」（台語讀an-nai）是仿效日文的詞語及讀音，tomado（蕃茄）是仿效日文的外來語……，這些是福建閩南語所沒有的詞彙。

然而本文所探討的仿音聚焦於閩南語對華語的仿音，除上文的案例外，還可再舉幾個例子如下：(1) 閩南台語的「彈」字文讀為dan（如炸彈），白讀為ndua（如彈琴），但北管音樂的亂彈戲則必須讀為lan-than（音同華語說「覽壇」），這裡「彈」讀為than乃是模仿華語的發音。(2) 閩南台語的「答」字讀為dap（如回答/答案/答應），但「答應」的「答」另可讀為da，說成da-ing, 在口語中比dap-ing更上口，這是對華語「答」（da）的仿音。

(3) 閩南台語的「打」字文讀為nda（一打鷄蛋），白讀為pha（如打人），但另有一個仿音da，用於「不打緊」（m-da-kin, 低短音，意思與華語相同，即「這且不說」）、「打油」（早期台灣買食油必須自帶空瓶，店家把油打進瓶子裡，台語說為da-yu，這個「打」字是台華同字同義又同音，讀為da是仿效華語的發音）。由此看來，上文所探討的「博」（bua）和「嚴」（an）等仿音乃是名正言順的台語研究課題，不應被輕視和忽略。（待續）