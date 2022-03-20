陳國昭醫師，畢業於高雄醫學大學，是傑出的復健科醫師，在專業訓練過程中，曾赴美進修公共衛生及醫院管理，又吸收了運動醫學和運動傷害的臨床經驗，加上他自己本身曾是高醫乒乓球隊的校隊，也曾因運動傷害接受過復健醫療而治癒，所以對運動選手的照顧特別有心投入。在自己的復健科診所之外他竟然又設立了「長明乒乓球館」不只提供最安全合格的運動場地，還聘請十位專業教練加上高醫運動醫學系畢業的學弟，一起攜手打造最佳乒乓球運動中心。

陳國昭醫師認為乒乓球是最適宜推廣的全民運動，好處甚多，例如：可以風雨無阻全年運動、老少咸宜適合任何年齡、經濟方便不需太多裝備也不需太多同伴、隨時想打都可以打，一個人也可和發球機對打，不受體型限制，是全身運動，對四肢的協調、頭腦的反應、眼力的訓練都有好處，不止健身還可預防失智。現在台灣的乒乓球選手已可打入世界級水準，確實值得政府大力提倡，事實上他也和高雄市運發局、桌委會、體委會、家長會長協會等單位合作，在高雄推展全民乒乓球運動，真的扮演了乒乓球醫師的功能和角色。

陳國昭醫師更關心身障選手的栽培和照顧，他也是帕奧選手的照顧醫師，他覺得政府對身障運動選手尚無法提供足夠的運動場地和教練，對身障選手奪標後的獎金也比一般選手偏低，這些都是可以改善的地方。陳永興醫師呼籲，關心健康和喜歡運動的朋友，大家一起來聽聽這位乒乓球醫師提倡全民運動的精彩內容分享。

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