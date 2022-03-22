門諾基金會台南悠活園區針對喜愛藝術的朋友策畫在4月9-10日舉行藝術研習課程，主題為「遇見樸素藝術 來去養生村住一晚」，藉由在門諾悠活養生村舉辦美術賞析與藝術研習營，吸引各地愛好藝術人士參與，不僅可以把繪畫或雕塑當作興趣，增添個人的生活樂趣，還能與家人共享生命圖象傳記，亦可作為社會服務人士陪伴銀髮族的活動參考。

本次研習課程邀請曾任教於台北市立大學視覺藝術系所的蘇振明教授企劃並親自帶領學員認識樸素藝術家，實際加入藝術創作的領域。蘇振明自1971年起持續進行近百位樸素藝術調查與推廣，曾鼓勵母親於癌症病後進行繪畫與泥塑創作，出版台灣樸素藝術家與雕塑家兩本專書，並策畫台灣樸素藝術展覽。2015年大學退休後，持續致力於創作與銀髮族樸素藝術推廣。

門諾基金會表示，很多人退休後，才發現自己具有美術天分，甚至提起畫筆、雕塑刀無師自通，成為樸素藝術創作者，讓自己的生命展現出更豐沛的創作能力，因此歡迎對藝術創作有興趣的民眾報名參加，不需具備學院藝術背景，只要對美術、藝術有興趣即可參加，本次研習課程亦可讓公教人員申請作為研習時數。

上課地點在台南門諾銀髮悠活園區，地址是台南市安南區長和路二段36號。

活動時間表如下：

報名費：2500元 （含住宿、餐食、講師、材料）。若無須住宿，費用為1500元

報名洽詢電話：06-3556788羅小姐