以色列外交部長拉皮德日前主持與阿拉伯聯合大公國、摩洛哥、巴林和埃及四國峰會，能夠「威嚇與鎮懾」伊朗。

但以色列想得其實更多，主要是中東出現權力真空，以色列未來角色將會愈來愈吃重，但這是以色列願意看到的，以色列角色吃重就代表巴勒斯坦的角色越來越不被看好。

另一個深層的問題就是，以色列和中國的角力展開。以色列雖然是一帶一路其中一個合作國家，但和納坦雅胡時代不同在於，外交部長拉皮德和總理貝內特都對中國的投資意圖更具戒心，尤其擔心中國會竊取以色列的核心技術和軍工產業。

對以色列來說，從戰略和軍事角度去切入中東問題時，一帶一路是他最不願意看到的格局，對以色列來說用軍事威懾中東各國和談是最佳解方，一方面孤立巴勒斯坦，二方面變成一個以以色列為中心的軍事與情報合作聯盟，巴林和阿拉伯聯合大公國就是為了對抗伊朗才和以色列和談。

但經貿與投資架構就是要大家擱置爭議坐下來一起談生意，伊斯蘭國崛起之時以色列還可以裝作沒看到，現在中東一片祥和，三大恐怖主義（伊斯蘭國、塔利班和神學士）盤踞在新疆邊境，以色列奪得建國以來最好的先機，將恐怖主義驅趕到中國一側使其不堪煩擾是最好的方案。

過去中國可以一邊絲綢之路一邊海上絲路，乃因美軍駐紮在絲路南邊，俄軍駐紮在絲路北邊，但現在美國撤軍阿富汗，俄羅斯深陷烏克蘭戰爭，中東變成以色列和伊朗的天下，二選一的狀況下也知道宗教信仰是假的，軍事安全是真的，以色列不可能全包過去美軍在中東的軍事安全，新疆和阿富汗是整個穆斯林大地和泛突厥國家的邊陲，恐怖主義被排擠之後就會往這裡流竄，對中東而言是恐怖主義，對新疆飽受中共鐵拳的穆斯林而言則是救世主，所以中國唯一可以防堵恐怖主義進入新疆的方法只有一個，就是撒錢收買中東各國，讓中國變成公正第三方宣揚致力反恐後，將恐怖主義牽制在中東內部，這和以色列的戰略是衝突的。

由於中國政治中心在北方，絲路遠比海洋更接近，因此基於為穩的因素中國也不得不倘中東的渾水，所以為什麼連與中國語言相同的臺灣在去年投資東協的額度首超中國，因為中國向南的動力已經失去，資金大幅流向東南亞。

未來和以色列變成競爭對手只是時間早晚的問題，以色列現在是越南武器的主要供應國之一，未來以色列會否增加對越軍售也值得關注，以色列的軍火未來也是用來打中國的海軍用的。