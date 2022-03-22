「我在高醫學到醫學專業，我在中山學到如何把企業經營」！他，吳宗欣，屏東人、潮州國中、建國中學、高醫大、中山大研究所、生命說健康管理科減創辦人，高雄公司2019年初開始運作，公司規模不大，18坪、4位員工，當年只做高雄台南，營收達兩億，去年是創辦這家公司第三年，產品行銷22國，取得歐盟認證。營收達台幣90多億….

吳宗欣謙虛地說：「在高醫、在中山，我是非常小咖的、超級小咖。」今日能有小小成就，他強調，高醫扎實的醫學教育加上中山的企業與市場管理等實務教育，他身體力行的去做！

吳宗欣進一步分析說：高醫給我的是「0〜1」就是專業，讓我賺到吃飯的錢；中山給我的是「1〜N」就是把我的專業放大變成企業經營。他並不忘師長教誨「企業除了賺錢還要有社會責任」教授一再的耳提面命，所以，這一兩年來贊助很多體育活動與公益弱勢關懷達千萬，連續兩年贊助冠名科減長春盃TSPGA高爾夫公開賽，今年6月將舉辦公益盃。吳宗欣強調說，這是我能做到的，我正港台灣人。愛台灣有實際行動，大家都看的到！

中山大學校友總會、台灣高雄醫學大學全球校友總會日前聯合主辦專題演講，前交通部長、無任所大使林佳龍主講「尋找臺灣新願景」。身兼中山大與高醫大雙重校友身分的吳宗欣率先提問，他肯定林佳龍演講正港深入民間知道企業經營方向「尋找台灣新願景」提及南進(數位新南向)尤其智慧醫療，所以他很開心的提問，因為他父親早從民國49年就在高醫服務，而自己是高醫校友、也是中山校友，對此當前議題格外關注。

「智慧醫療」被視為台灣新的護國神山。吳宗欣有感地說，智慧醫療是台灣發展強項，台灣不能只有一個護國神山。單打獨鬥的時代已過，我們當然希望中山與高醫結合，當然合併最好」，而且遍布全球海內外都是菁英中的菁英。他以自己結合兩校所學運用就能有所小小成就，如果兩校合併那產生的效應將是很具大可觀。這有將是台灣全民之福。他期許中山和高醫「強強合」成為保護護國神山的護國神山。

吳宗欣接續說，台灣島國經濟，雖無天然資然，但人就是台灣最強軟實力。台灣人很善良、有智慧、勤儉又打拼，這是台灣核心競爭力。只要結合起來，讓世界看見台灣，而且這個緯度是非常高的。

「我係一個非常、非常的庄腳囝仔」屏東南州出生，10歲前在南州糖廠成長。也算是在廟埕長大，因為現在如去糖廠控土窯後有個永安宮，那就是我阿公所蓋。阿公阿嬤從我小時候就教導說：「人在做，天在看」，做任何事要好好做，不要胡思亂做。

永安宮位於台糖公司南州觀光糖廠境內，日據時代（1920年；民國9年），日本人在此建造糖廠（台灣製糖株式會社東港製糖所），形成一處聚落（即現在的溪北村）。從日據時期之神社至光復後之道教廟宇，一直扮演著糖廠員工暨溪北村民信仰寄託之守護神角色。

生命說，說生命。話說一年前，有AI之父的玉山金控科技長陳昇瑋教授中風，年享44歲。吳宗欣說：真的，很可惜！當前護國神山科技人員、人才，需要我們這些醫學專業背景者來為他們做健康管理治療建立，讓他們健健康康並能幫助更多人做更多好事。這是「利人利己利民利國」之事，我們必須好好去做！

上網影音專訪吳宗欣生命說…..