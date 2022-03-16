幣託集團旗下 NFT 平台「BELS」上線首禮「全家虎哩歡喜、虎哩快樂 NFT」，更神秘加場推出「全網行銷林總經理 大董 NFT」，串連線上線下服務，讓 NFT 玩出新風貌；從過往的收藏保存價值，進階到提供加值服務、差異化服務、VIP 服務，徹底翻轉 NFT 應用場景，帶來全新樣貌。

「全家虎哩歡喜、虎哩快樂 NFT」，以及「全網行銷林總經理 大董 NFT」今（16）日在幣託 NFT 平台 BELS 開賣，「全家虎哩歡喜、虎哩快樂 NFT」上線後不到五分鐘即銷售一空。顯示台灣 NFT 市場具備剛需且市場有望在各界加入後，帶來創新活水，提供更多元的商業服務或體驗。

全家虎哩歡喜、虎哩快樂 NFT 讓購買玩家可以額外獲得 61 天的免費咖啡；「全網行銷林總經理 大董 NFT」則是舉行線下宴會，宴請購買 NFT 的玩家共聚、經驗交流。BELS 用戶同時也是本次搶購「全網行銷林總經理 大董 NFT」的玩家回饋，本次搶購是相當有趣的體驗，尤其前一日 O2 元宇宙活動中聽聞全網行銷總經理林志清，認為 O2 元宇宙將開啟每個人的「第二人生」，所以搶購 NFT 期望能更多交流與經驗分享。該玩家甚至表示，過去都是在國外財經看到股神巴菲特的餐會競拍，而 BELS 能將相類似的服務，移植到國內，對整體社會的交流、經驗分享絕對有所助益！

幣託集團共同創辦人暨執行長鄭光泰表示，集團再推出 NFT 平台 BELS，初期提供企業及夥伴銷售 NFT，並且使用者完成註冊後即可使用平台，以及取得 NFT 錢包，BELS 在這之中扮演 NFT 與服務的橋樑，便利性相遠勝於其他平台。

幣託複製在加密貨幣領域所累積的快速便捷服務經驗，藉此成功經驗打造 BELS，提供使用者註冊即取得錢包的便捷服務模式，無需額外綁定，並在專業客服團隊協助與引導之下，有助於提供使用端最便捷、輕易接觸的創新服務。