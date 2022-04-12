指揮中心指揮官陳時中12日接受廣播邀約時表示，4月底COVID-19單日新增本土個案可能達上千例，民眾要共同抗疫，做好自主應變，讓疫情不要上升太快，「恐慌是沒有必要的，大家起而行是有必要的。」圖為台北市環保局進行消毒工作/取自環保署

指揮中心指揮官陳時中上午接受寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目邀約時表示，4月底COVID-19（2019冠狀病毒疾病）單日新增本土個案可能達上千例，民眾要共同抗疫，做好自主應變，讓疫情不要上升太快，「恐慌是沒有必要的，大家起而行是有必要的。」

屆時是否全台會啟動確診者居家照護，陳時中表示，不見得要啟動，但嚴重區域已在準備。他說，指揮中心疫情監測小組定期修訂各縣市風險等級，現在是北北基桃已列入高風險區域，先前基隆已啟動全民防疫愛心篩檢，效果不錯，昨晚已與其他高風險的3縣市電話聯繫，希望他們提出申請，指揮中心每次會發放20萬劑快篩試劑。

至於教育部修訂的「校園因應COVID-19暫停實體課程實施原則」草案，陳時中說，相關細節將由教育部公布，但基本概念將改為著重以班為單位，盡量不影響正常教學。

基隆市長林右昌昨天表示，他向中央建議，未來快篩試劑應比照口罩作為國家防疫戰略物資，以親民價方便民眾購買篩檢。

對此，陳時中表示，政府將主動組織安排，除了非常大量採購外，因試劑工廠規模相對較小，大量生產時人力吃緊，將協調人力進入工廠幫忙，讓產能很快提升起來。

陳時中也說，目前每劑家用快篩試劑約新台幣300元，「我想是貴了。」他表示未來價格至少在200元以下。他呼籲，未來快篩試劑價格會愈來愈便宜，現在有需要才購買，沒必要囤貨。