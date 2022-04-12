中油舉行新任董事長李順欽（左）及總經理方振仁（右）布達典禮，由經濟部長王美花（中）監交。圖/經濟部提供

中油今天舉辦新任董事長李順欽及總經理方振仁布達典禮。李順欽表示，把原油當燃料時代已經過去，將全力推動三接如期如質完工，並布局淨零轉型策略等。不過，他上任後的首個挑戰恐是4月要面對累積虧損超過一半資本額。

而代理董事長職務一年多的他也笑說，如今實習期滿，「待會脫掉西裝正式上工，可以很快進入狀況。」

不過，李順欽會後受訪說，為了政府穩定物價的政策，中油不斷吸收油價、氣價漲幅，今年1、2月虧損255億元，3月雖然較少，但也有50億元上下。他表示，由於第一季累虧620億元快達到資本額1301億元的一半，5月董事會將就此討論因應措施。

依據《公司法》201條規定，公司虧損達實收資本額二分之一時，董事會應即召集股東會報告。公司資產顯有不足抵償其所負債務時，董事會應即聲請宣告破產。

負責監交儀式的經濟部長王美花則表示，桶裝瓦斯會凍漲到6月底。中油的LNG（液化天然氣）賣給相關的電廠的部分，則會看中油公司評估出來的成本來做計算。

中油2021年整體自結虧損為434億，政策因素吸收逾1000億元。

台灣石油工會理事長陳嘉麟也在致詞中表示，因疫情肆虐，加上近期俄烏戰爭，「油價從30、40美元漲到120美元，氣價上漲10幾倍」，聯想到若現在中油民營化，今天將無法推動穩定民生物價政策；換言之，中油扮演善盡社會企業責任角色，「請部長善待中油公司」。

李順欽歷任高雄煉油廠廠長、煉製事業部執行長、副總經理及總經理職務，服務年資超過40年，是兼具化工石油煉製專業技術與企業經營管理之優秀專業人才，2021年2月19日起代理董事長職務迄今。

方振仁歷任總工程師室組長、天然氣事業部工務室主任、總工程師、天然氣事業部執行長及副總經理等職務，服務逾37年，於2017年1月16日擔任副總經理迄今，對工程規劃興建及預算執行管控等業務具有豐富的經營管理能力。