我這輩子曾經為很多不知法的庶民，義務寫過狀子，但是從未利用法院告過任何人，我對法院仍懷著「無錢莫進」的恐懼，只知道最好敬而遠之，我也必需坦承：與中天電視訴訟這三年，加深我對某種有錢人憤怒與討厭，這種感覺就像被無形鬼糾纏，打不到，也擺脫不了。

我在民報所寫〈 無知是通往奴役的道路 〉一文，刊登在2018年12月底，九合一選舉結束，老韓在造神氛圍中，當選高雄市長，衆所皆知，中天電視在這次選舉中出了很大力氣，造神成功，韓流帶來選票溢出，藍營在選舉中獲得不錯結果，若非老韓急著直接登龍，否則，老韓也會穩坐高雄市長，老韓登龍，中天電視大力扛轎，才被譏諷韓天電視，因此和郭董槓上，發生國台辦狗腿風波，引發「反紅媒運動」，後來中天電視也付出代價，被NCC（國家通訊傳播委員會）踢出52頻道，這些一路發展，都是在我寫的文章之後，簡單說，與我無關。

「無知」一文，其實是真實情況報導，也是對認知作戰的分析，辦媒體，目的當然是改變閱聽人思考意識，尤其是民主自由國家，選舉時間，報媒扮演很重要角色，對某位侯選人正面或負面報導，影響相當巨大，但是，不管文字多好，聲音多美，沒人閱聽的話，也是白搭，所以，報媒的發行量，也表示報媒影響的範圍多廣。

因此，作為認知作戰要角，如何讓更多人閱聽，才是重中之重。

我長期在報媒工作，為了增加發行，贈閱或送訂閱者禮物，在業界行之有年，電視擴大閱聽的方法，也不離這些手法途徑，所以，九合一選舉，韓流興起時間，我觀察到中天收視快速上升，又在無意中看到很多麵攤小吃店都鎖定中天收看，內心理解，原來如此，才寫下「無知」一文，全文所述，無一不是事實。

中天電視以此文涉及誹謗，提出告訴，刑事部分經過北檢偵辦，獲得三次不起訴，中天電視又告民報民事賠償，中天電視也兩次敗訴，我搞不懂：我的文章註明「文責自負」，中天電視告民報，真的不識字？還是錢太多呢？

北檢不勝其煩，希望兩造和解，我也希望息事寧人，沒料到中天電視的和解條件是我要道歉，承認亂寫，意思就是我洪某人製造假訊息，這當然沒門了，想都別想，再則，官司我贏，你敗，照道理，是我向你中天要求道歉才對吧，難道有錢就可以顛倒是非，或者大老闆真的不識字？

一位美國回台的台派朋友，知道我和中天電視訴訟，相當生氣說：「我出一百萬，你找律師告中天電視司法騷擾，要這位有錢人出庭，別老是躲在律師背後」，我詢問台灣律師，台灣法律上應該沒有這條罪。

美、加兩國確實有這條罪，意思是利用司法糾纏對方，使對方生活秩序大亂，跑法院疲於奔命，這種濫訴，基本上就是司法騷擾。

因為我不低頭，中天電視可能第四次上訴，我唯一的反抗就是你告我一次，我就寫一篇文章，讓天下人評理，難道言論自由有分大小？

丟十萬找律師告人，對中天電視有錢人根本小事，他也許以控告記者為樂，但是卻糟蹋了台灣司法資源，我只能說：請別折騰北檢了。