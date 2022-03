美國危矣 : 中共早已滲透、腐蝕美國

連戰率領紅頂商人列車開往CCP國,KMT上層及大商人受惠,但台灣就被拖垮了!美國目前的政商高層是獲利者,很像連戰、江丙坤等人etc.,台灣與美國很相似,雙方都被CCP國滲透至少三十年以上,非一日之寒!

季辛吉在1971年敲開中國神秘的大門,最後造成美中於1979年正式建交。我早在幾年前就告訴Margaret :「幾十年來, 美國高官、商界、學界大咖受賄、愛財,國危矣」。什麼孔子學院、千人計畫?名堂一大堆!至少也有二十年至三十年左右吧? 所以目前美國的遭遇,很像馬英九主政時期台灣的狀況,親中的後果都一一浮現出來了。

美國的左派(及地下共產黨)勢力慢慢浮現了!CCP國及前蘇聯國際共產總部如果聯手出擊要支配未來世界,也非天方夜譚?真讓人擔憂。

領導民主陣營的美國,如果不幸先不支倒下來了,那世界各地自由民主的國家們就鳥獸散了,各自另找未來幫主,歸向新頭目:CCP國及俄羅斯了。

記得約半世紀前我們中學時代的「世界反共聯盟⋯⋯反共聯盟主席谷正綱……,這些組織嗎?」那時代的國際共產國家不在少數,所以才有這樣的世界反共聯盟組織去對抗它們。

未來不久,歷史是否又出現鐘擺現象,不得而知。我們要如何走下去?未知數。

日常生活的哲理

每一個人跟外界朋友生彼此雙方的交情、資訊、回憶,可以一直使用到你有一天不能動手、動腦為止。「壯年台灣史」: 壯年周子的小壯舉,曾經「嗆聲朱鎔基」! (It occurred on 2000.3.17 when I was at age of about 57 years old ! )。

我個人認為沒有寫作/記載就沒有人生。我的一位經商朋友過去曾笑著大嘴對我說(用台語講) :「你們教授呀,沒路用啦!」我很尊重這位多年賺大錢(in台灣及in中國)的台商好友,在他(們)內心只想,如何把錢賺入自己的口袋,其他事情他沒興趣,也不重要。

但我個人卻認為,不描寫你的人生遭遇及周遭現象,就是白白浪費掉自己寶貴的一趟人生。

當然各色各樣的人、動物一大堆,但你、我只有一個, 自己要善待自己。

有不少人,除了身上有很多錢及資產之外,「窮到只剩下口袋及銀行帳戶的錢」之外, 「其他一無所有」,真的很可憐又可悲極了。

道不同不相為謀,年紀超過七十以上的人,只適合「愉快的」生活在同溫層裡。我現在已經不隨便跟「不熟的人」吃大桌宴席了。

歷史真相何時大白

過去好幾百年,人們都認定地球是宇宙的中心(日動説)。挑戰聖經「日動説」者(15〜16世紀波蘭天文學家哥白尼、16〜17世紀義大利物理學家伽利略等人提倡地動說。)可以被處死或監禁終生。所以從歷史角度看,真正的「地動説」(太陽是宇宙中心)也要奮鬥幾十年、幾百年才能戰勝「日動說」吧。

我們一群「理社」教授們, 現在忙著棒打「管愛錢、陳學棍等鼠輩」,我們堅持真理、分辨善惡,可能無法馬上得到當今台大既得利益集團或社會大眾的支持及認同,但我個人堅信,過不久(多少年後),台大遴選委員會召集人的假面具一定會被歷史真相揭穿!

與此有異曲同工之妙的事就是吵得很久的小英學位論文之爭論,有一位美國加州的台灣同鄉、台大校友寄來email告訴我 :「深夜暗路走久了,總有一天會遇見到鬼,小英自己的謊言要自己去收拾,相信她下台後,有可能會出現更多的真相。」2020年10月底,台灣南部的一位教授北上到台北告訴我此事,「她的博士學位是假的!」我當時聽了真的嚇壞了。我當時也半信半疑?他說:「我講的事絕對沒錯!」。他還是府方高層人士的好友呢!寶島台灣何其悲哀呢,上帝保佑。

民主、自由代表思考的獨立與分歧

民進黨、KMT,有何不同呢?前者對維護「台灣的主權」的態度比較明確,後者的立場非常的模糊、薄弱而搖擺不定。其他的社會政策,兩者並沒有很大的差異,團隊的成員素質,雙方半斤八兩,好不到那裡去!

有些人對金錢與財富看得很淡薄,但卻很有思想及友情,也更關心政治、社會。

人生的目標何在?生命的價值在哪?每人每天都偶而會去思考、談論。

今天我回憶將近一年半以前(2020.11.02)的事情, 我的記事本寫了以下幾段文字 :

「美國總統大選即將於2020.11.03揭開序幕!川普(Trump)vs.拜登(Biden),鹿死誰手呢?拭目以待!」

葉子 : 「明天(或後天,大後天)不管誰贏,都不會改變我的生活方式。」

周子 : 「看到這樣清風亮節的老同學葉子,不受外界環境的任何影響。我敬佩你!」

生命的價值 : 保存當代的歷史真相

隨時將自己過去有印象的大小事情,逐一寫下來,即使是片片斷斷的也可以。這樣子做,是要讓自己留下一些可貴的「生命回憶」給自己、家人、及朋友。文字的力量與影響,比我們想像的更大、更深。