電影《時代革命》影片中香港的老爺爺、老奶奶們挺身要捍衛這些走上街頭的孩子們。可是，港警們的粗暴，著實傷透了老人家的心，那種做什麼都沒辦法的重重無力感，是香港人啜泣不已的主因。示意圖／擷自《時代革命》官網預告片，民報合成

終於進入電影院，看了這部，此生必看的電影《時代革命》。在觀賞前，其實做了不少的心理建設。雖然，香港的新聞，都已經是過去事，在2019年密切地關注著香港的一舉一動，還有所有讓人椎心和震驚的新聞。不過，由於不清楚在大銀幕的衝擊下，會是心情down下來，還是陷入憂鬱。也因此，這讓我有些猶豫到底要不要去刷一下。

但，最終我還是去了！想要再次見證，這段時代的淚水和死睜睜的掙扎。時代革命，就從1997年開始，因為踏錯了步子，香港以中英聯合聲明，回歸中國。從那時候開始，一國兩制就成了一個不折不扣的笑話。原本，中國承諾的五十年不變，卻從罪犯條例開始，逐步限縮香港的自由，也讓香港的自由與民主不在，這正是引爆香港人上街抗議的主因。

然而，這種在民主國家習以為常的集會與遊行，卻成為香港政府和暴警強力打擊的對象。縱使在最多人，兩百萬人上街的那次，也從未取得任何談判籌碼，林鄭月娥依舊死不承認任何的訴求，並且把上街者都打為暴民。而放任港警將香港民眾往死裡打，這在香港的街頭隨處可見。

片中最讓我印象深刻的有兩處，一處是香港的老爺爺、老奶奶們挺身要捍衛這些走上街頭的孩子們。面對不講理的大人們，這些駝背、虛弱的老人家們，用盡了力氣，也想要為下一代做點什麼。可是，港警們的粗暴，著實傷透了老人家的心，那種做什麼都沒辦法的重重無力感，是香港人啜泣不已的主因。曾經，他們以為犧牲了生命，就能喚回點什麼，但後來發現，在中國共產黨的視角裡頭，一條生命根本不算什麼！

即使如此，為何還要拚搏，為何還要犧牲呢？那是因為自由的風在吹拂，因為對著土地有熱愛，而不甘願看到心愛的香港淪陷。影片中有句話提到：「為什麼時代選中了我？」事實上，並非如此，而是在時代中，我選擇站了出來！冷漠，才是真正的敵人，而愛讓我們緊緊相擁。讓在網路上自發性組織起來的香港陌生人們，為了共同的目標而努力，只因為我們不能沒有聲音，我們必定要有我們的聲音！

從2019年6月到11月，這段日子來，到了最後一役「香港理工大學」圍城。片中的受訪青年說道：「曾經我以為我們有機會成功的，但我們太天真了！」香港政府從未想要鬆手，他們要把我們全部逮捕，或是直接把我們斃了。要逃出去的機會太小，這真是一場困獸之鬥。我想，這就是共產黨的本質，也是香港民眾必須覺醒的地方。民主可不適用在中國！

隨著時間推移，有些香港人來到了台灣。並且為台灣的2020年總統大選奔走和祈福。香港帶給台灣人的震撼與警醒，不言可喻，但也讓台灣人認清一個現實：「台灣在怎麼不好，都還是一個民主、講道理的地方！」我們有台灣的國軍與堅強的武力和堅定捍衛台灣國土的民心。這是我們最大的資產和籌碼！在時代革命的漫漫長路下，自由是唯一也是最終的答案。