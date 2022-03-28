日前台東地檢署以違反《個資法》和《妨害秘密罪》起訴張靜律師（右）和女友店長。左上為新光保全安裝在張靜女友美容院的所謂的「隱藏式針孔攝影機」。圖／劉重義提供、擷自政經關不了影片，民報合成

這擺台東地檢署，將已經冷凍2冬的「傷害告訴案」，根據張靜律師請新光保全調出的相關時段的錄影，提供檢方驗證看，咁有影彼日店長在服務彼位顧客，會有造成傷害的事實。顯然，檢方經過2冬的研判和布局，前幾日突然「主動」公開案外案。隨後，在社會律師團體和民間人士的質疑和譴責聲浪中，猶原硬快速起訴張靜律師和女友店長，違反《個資法》和《妨害秘密罪》。

一位過去在民主運動真勇敢的台灣女性，傳伊看著或聽著的消息予我：該店偷拍時間長達5年，影像資料相當龐大，不過，有部分檔案流向不明，且張靜與其女友並不配合告知流向，檢方擔憂被害人全裸影片外流，才發動搜索約談，絕無政治動機。

在支那黨專權時代，類似案件咱大概嘛是會聽著類似的偏官方解釋。好佳在，彼時台灣人慢慢清醒到覺醒，知影：對無信實的統治集團，新聞著顛倒頭看。所以，我請這位朋友著重新學冷靜判斷代誌，著提升自己的「獨立自尊」素養，學按怎知影啥人在黑白講、黑白騙。

若新光監控系統在美容店已經運作5冬，影視資料檔案當然可能會真大，電腦內底若真正有檔案流向不明，一般使用者嘛無一定知影檔案按怎流失和流向。以我瞭解當日非法奪取張靜律師辦公室電腦的情況，這個案件若是上美國法庭，這個檢察官大概著死囉，伊著向法官：證明哆一寡檔案流失，著證明檔案是張靜或其女友有意消除藏起來，嘛著證明彼寡檔案和起訴理由相關。

坦白講，就我個人一個退休的資深電腦資訊安全教授來看，台東地檢署除非有預先布置專業駭客，侵入張靜辦公室的電腦和儲存新光保全系統資料的主機，預先掌握整個電腦檔案環境或甚至黑心植入要陷害張靜律師的資料，這個檢察官在台灣法庭只能當學蔡英文橫柴入灶，擲一本垃圾筆記和拍字機拍出來的證書，硬拗是博士論文是博士證書，由當庭法官配合演出亂判。總是，若是在美國法庭，這個台東檢察官一定被當庭法官臭罵到走轉去攬某子大嚎！

檢方假好心講是擔心被害人脫光光的影片外流，才發動搜查約談。總是，5冬來並無檢方所「掌握」的不當影片外流，若呣是檢察官預先安排，嘛無任何美容店顧客指控被「偷拍」，何況攝影機是真明顯大支裝在壁頂面，和任何街頭巷尾和商店裝的監視器無大差別。台東地檢署辛苦布局2冬，卻點燃了台灣社會要求司法革命的憤怒，真可能相關責任者著愛受處分。

看起來，台東地檢署這寡濫權涉案耀武揚威的檢察官，唯一的生路是：將「順便」非法偷提來的「論文門」相關資料，趕緊送到蔡英文詐騙集團手中。按呢，可能無代誌，若好運閣會升官。是啦，代先絕無政治動機啦！是後來為著自保脫身，才踏入政治濫土窟啦！2022台東新笑話引起台灣大地動！