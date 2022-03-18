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每日國際焦點

英國情報顯示俄軍進攻大體上停擺

俄羅斯4艘大型兩棲登陸艇穿過津輕海峽，可能駛往歐洲

美國同意軍售英國7億美元飛彈防禦系統

以色列1年內佈署雷射反火箭、無人機系統

日本

烏克蘭向日本請求高解析度衛星影像

地震死者增至2人，161傷，工廠停擺造成供應鏈雪上加霜

南韓

儘管疫情惡化，仍計畫結束防疫措施

中國

美國總統拜登將與習近平通話，警告不可支援俄國

印度

日本首相岸田將訪印會見總理莫迪

印尼

與印度於雅加達舉辦第二次印印安全會談

菲律賓

國際能源價格暴漲下，考慮周休三日節約能源

巴基斯坦

數位執政黨議員倒戈，總理Imran Khan不信任案增不確定性

俄羅斯

4艘大型兩棲登陸艇穿過津輕海峽，可能駛往歐洲

斯里蘭卡

與印度簽署10億美元信貸額度以進口必要民生物資

柬埔寨

外國觀光客不再需要篩檢

歐盟

與摩多瓦簽署邊界海關合作

英國

美國同意軍售英國7億美元飛彈防禦系統

法國

停止補貼天然氣暖爐以推動熱幫浦

德國

聯邦計畫20日解除所有防疫措施，但各邦對此感到憂慮

俄羅斯

遭標準普爾調降評級為CC

烏克蘭

英國情報顯示俄軍進攻大體上停擺

保加利亞

歐洲檢察官辦公室逮捕前總理Boyko Borissov

斯洛伐克

表示只要北約提供替補裝備，願提供烏克蘭S-300防空飛彈

美國

共和黨參議員 John Barrasso提案禁止進口俄國鈾

加拿大

肥料大廠Nutrien因硬俄烏戰爭2022增產鉀肥100萬噸

巴西

央行第9度升息至11.75%

祕魯

最高法院假釋前總統藤森

巴拿馬

俄烏戰爭後已3艘巴拿馬籍船隻在黑海遭俄國飛彈襲擊

以色列

1年內佈署雷射反火箭、無人機系統

土耳其

送餐服務Getir新一輪募資7.68億美元，總估值達120億美元

阿拉伯聯合大公國

丹麥與阿聯簽署引渡協定

與澳洲計畫開始雙邊貿易談判

卡達

央行調升附買回利率25基準點

科威特

提出2024年起將逐步提升退休年齡3年

伊朗

阿聯貨輪於伊朗外海因氣候惡劣沉沒，30船員救出29人

伊拉克

巴拉德空軍基地遭火箭攻擊無傷亡

馬利

禁播France 24與法廣

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