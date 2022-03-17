美國總統拜登星期三（3月16日）回應烏克蘭發出的求救呼籲，宣布了8億美元的援助方案，包括一系列的武器和防禦裝備。但是，這項援助沒有滿足烏克蘭總統澤倫斯基提出的設立禁飛區以保護國家免受俄羅斯持續攻擊的要求。

但是拜登還將他與俄羅斯總統普丁之間的舌戰升溫。

在同天隨後的一次活動中，他對記者們說：「我認為他是個戰爭罪犯。」拜登沒有詳細說明便離開了。

克里姆林宮發言人德米特里·佩斯科夫對塔斯社說，拜登的這番話是「不可接受和不可寬恕的言辭」。

「總統的評論不言而喻，」白宮新聞秘書詹·莎琪被記者追問細節時說。「他發自本心說話，並說到了你們在電視看到的情景，那是一個殘暴獨裁者通過入侵外國而做出的野蠻行為。」

普丁三個星期前發動了對烏克蘭的入侵。他的軍隊擊中了醫院、學校和民宅。澤倫斯基說，在這場全面進攻中，已有大約100名兒童喪生。

新的美國對烏援助

拜登說，新的美國援助方案「將使美國對烏克蘭的新安全援助總額僅在本星期就達到10億美元」。他還說：「這項新的方案本身就將向烏克蘭提供前所未有的援助。它包括800套防空系統，以確保烏克蘭軍隊能夠繼續阻止一直在攻擊他們的人民的飛機與直升機，並保衛他們的烏克蘭領空。」

除了拜登提到的800套毒刺式防空系統之外，這項援助方案還包括2千枚標槍反坦克導彈和1千枚輕型反裝甲武器和6千個AT-4反裝甲系統、數以百計的榴彈發射器、霰彈槍和機關槍，數以千計的步槍和手槍以及超過2千萬發彈藥和數以萬計的防彈服和頭盔。

五角大廈星期三說，運送設備的努力已經在進行之中。

一名要求匿名以討論情報和其它敏感事宜的美國高級國防官員說：「我們理解在這個問題上時間壓倒一切。」

「我們已經就如何獲取所有這些物件並儘快把它們送到那里而開始努力，」這位官員說。這位官員還說，雖然有俄羅斯方面的威脅，「物資仍在送入烏克蘭人的手中......這些路線仍然是開通的。」

報導說，某些盟國，比如斯洛伐克，願意向基輔方面提供可以擊落敵機的俄製S-300防空系統以及一些彈道導彈和巡航導彈。但是，那位美國國防官員拒絕談論有關細節。

「我們知道烏克蘭方面知道如何使用這些防空系統、移動式系統，我們也知道有盟友和夥伴擁有這些系統，而且有可能願意提供，」這位官員說。「我們正在積極進行這些討論。」

澤倫斯基對美國會講話

在美國宣布新的援助方案之前，烏克蘭總統澤倫斯基星期三對美國國會發表了講話，動情地請求議員們付出更多努力來保護烏克蘭。俄軍在烏克蘭的殺戮已經持續了三個星期。

澤倫斯基在講話中提到了美國歷史上一些給人們留下最大心理創傷的事件。他請求美國國會和拜登增加軍事援助，並在遭到圍攻的烏克蘭城市上空設立禁飛區。

澤倫斯基通過視頻連線對座無虛席的美國國會參眾兩院聯席會議發表演說。他提到了日本1941年襲擊珍珠港和2001年9月11日美國遭到恐怖襲擊的這些痛苦回憶。珍珠港事件促使美國投入第二次世界大戰，9/11恐怖襲擊讓美國發動了歷時20年的多方位全球反恐戰爭。澤倫斯基說：「此刻，正在決定的是我們國家的命運。」

今年44歲、演員出身的澤倫斯基總統在部分演說中使用了英語。他還提到了美國歷史上更為鼓舞人心的部分，包括民權運動領袖小馬丁·路德·金的話語。

「我需要保護我們的天空，」澤倫斯基說。「我需要你們的決定、你們的幫助，這跟你們聽到這樣一句話時的意思和感覺是完全一樣的，這句話就是：『我有一個夢』。」

他再次提出了設立禁飛區的請求。白宮已表示，這將使美國陷入與俄羅斯的直接衝突。

白宮沒有同意設立禁飛區，但是白宮官員表示，華盛頓正尋求對俄羅斯實施更為嚴厲和有效的制裁，特別專注於普丁身邊腰纏萬貫的上層人士。為此，美國財政部長珍妮特·耶倫和美國司法部長梅里克·加蘭德星期三通過視頻連線與澳大利亞、加拿大、德國、法國、意大利、日本、英國與歐盟委員會的官員會晤，成了對付「俄羅斯精英分子、代理人、寡頭」的多邊工作組。

俄羅斯總統普丁似乎對他遇到的阻力無動於衷。他星期三對俄羅斯媒體說，他將在烏克蘭繼續他號稱的「特別軍事行動」

俄羅斯媒體援引普丁的話說：「西方正試圖讓他們的公民相信，他們的困難是俄羅斯的行動造成的，但這是一個謊言。」

北約反對設立禁飛區

星期三，北約在布魯塞爾召開了一次防長會議。北約秘書長延斯·斯托爾滕貝格會後重申，雖然澤倫斯基一再提出請求，但北約聯盟立場「團結」，反對在烏克蘭上空設立禁飛區。

他還說，北約聯盟必須繼續向烏克蘭提供重大支持，包括軍事物資、財政幫助和人道救援。他還呼籲俄羅斯停止攻擊烏克蘭。

「盟國在向烏克蘭提供支持、支持烏克蘭維持自衛權利方面都是團結的，」斯托爾滕貝格在記者會上說。「但是，盟國在北約不應在烏克蘭地面或領空部署軍隊的問題上也是團結的。因為我們有責任確保這場衝突、這場戰爭不會升級到烏克蘭之外。」