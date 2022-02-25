（一）

近日引爆宜蘭縣官員圖利疑雲的「大羅東地區治水防災區段徵收」開發案，在內政部都市計畫委員會於2018年審定之前，針對「羅東都市計畫之變更」，事實上早在2009年3月呂國華縣長任內，就已由宜蘭縣都委會第152次會議通過。

成為爭議焦點的「單元五」，係位於羅東公正路上的精華地段。該片土地在1966年都市計劃時，遭誤植為「保護區」；一直至2009年宜蘭縣都委會才決議解編。將一部分土地由「保護區」訂正為「農業區」（例如公正段1558），另一部分土地則變更為「住宅區」（例如公正段1547）。

2009年宜蘭縣都審會變更通過後，雖然仍需交由內政部都審會討論，但消息靈通、眼光精準的權貴集團，早已進場獵地。

2010年，由「前國大代表林束梅家族」、「前議員劉石純家族」以及「宜蘭不動產開發公會理事長陳正勳」等人所組成的獵地集團，共同進場向游姓祭祀公業，一口氣取得「單元五」內的多筆土地（包括公正段1547、1558、1564等；參圖1-1）。

這個獵地集團，在宜蘭政商背景雄厚，擁有廣大投資版圖，也剛好都是「蘭陽技術學院」的董事會成員（參圖1-2）。



圖1-2：宜蘭權貴圈地團背景。圖／擷自黃國昌臉書

單以1547這塊當時還是「保護區」的土地而言，2011年就已可向合作金庫設定上億元的抵押貸款。嗣後，再經內政部都委會審定通過變更，列入區段徵收範圍，如今價值早已翻漲數倍，獲利驚人。

特定政商集團利用都市計畫變更牟取私利，本已嚴重違反社會公平正義。

在此過程中，是否另涉及官商勾結，則是必須嚴肅面對的問題。

具體而言，在此案中：

「單元五」的部分土地（稱為「機六用地」，以1547為主），在「機關用地」與「住宅區」之間的不斷反覆變更（參圖1-3），理由何在？



圖1-3：在「機關用地」與「住宅區」間之反覆變動過程。圖／擷自黃國昌臉書

獵地集團成員間嗣後的土地持分移轉（參圖1-4），是否存在偽以「農地農用」而逃避土地增值稅繳納之不法？



圖1-4：集團成員嗣後之土地持分移轉例示。圖／擷自黃國昌臉書

這些問題，都是檢調必須查清、向社會交代的重點。無論如何，在司法案件之外，一個真正值得關注與省思的問題是：

台灣的都市計畫變更與區段徵收，如果屢屢出現的結果是：「弱勢者遭到強迫遷移」而「權勢者藉此攫取暴利」，不僅嚴重違反土地正義，更無法為一般辛勤工作的人民所接受。

這樣的制度運作結果，必須嚴肅面對、徹底檢討。

（二）

發了上一篇關於「宜蘭權貴獵地集團」之後，某位綠營民代跑來檢舉，痛陳「宜蘭黑金政治已經升級為金權政治，正蠶食鯨吞民主自由的果實」、「這十年來，宜蘭就有個藍綠通吃的劉姓金權集團，官商勾結遊走法律邊緣，看似合法掩護非法，五鬼搬運來掠奪國家資產，甚至侵害人民財產」。

他願意說得如此直白，老實說，我有點驚訝。但更驚訝的是，他所描述的宜蘭，和我過去的認識，相去甚遠。

宜蘭是我母親的故鄉，小時候都會和媽媽搭乘「金馬號」一起暈車回羅東娘家，對宜蘭有著自然的感情。在我認知中，那是個美麗、純樸的淨土。長大後，我所尊敬的兩位政治人物，林義雄先生與陳定南先生，都來自這塊台灣的民主聖地。

也因此，決定繼續挖掘，回去宜蘭查訪。

沒想到，前來檢舉民代所說的，並非虛構。也讓我第一次聽到「劉志和」這個名字，理解為何當地人士稱其為「藍綠通吃的宜蘭富商」。政商聯手破壞宜蘭好山好水，挖礦採石牟取私利的惡行，令人深惡痛絕。就此部分，未來再談。

正是在此調查過程中發現，前篇所提到「前國大林束梅家族」、「前議員劉石純家族」以及渠等事業夥伴所組成的獵地集團，長期介入的市地重劃，還真的不少。

其中之一，就是宜蘭縣都審會2013年所通過《羅東都市計畫鐵路以東地區市地重劃》。該計劃所稱目的是為了「帶動羅東火車站後站地區的經濟發展」，將原本的「乙種工業區」進行市地重劃，變更成作為商業與住宅使用的「產業專用區」，也在附近設置了新的羅東轉運站。

在這個市地重劃區內，不僅剛好有劉石純家族擁有的土地，更重要的是：在2013年6月宜蘭都審會通過時，雖然仍需內政部同意，但洞察先機的權貴集團早已進場（參圖2-1），並在6月就順利取得重劃區內多筆土地（參圖2－2）。



圖2-1：羅東市地重劃與獵地集團。圖／擷自黃國昌臉書



圖2-2：2013年市地重劃進場獵地。圖／擷自黃國昌臉書

這個政商集團，再次透過市地重劃、大幅翻轉土地價格，攫取龐大利益！

無論是由民進黨、還是由國民黨主政，同一個獵地集團，竟然可以屢屢得手，不斷透過都市計畫變更牟取暴利。

真的讓人難以接受。陳定南縣長守住的好山好水、樹立的清廉典範，竟然也淪為金權政治橫行之地！

這到底是怎麼回事？

（三）

在前一段點出劉志和之後，原先相當關心「宜蘭權貴圈地集團」的部分政客，竟然為了幫忙洗地，在特定媒體上胡扯一通。

劉志和當然不只是木材商，事業版圖包括礦業、砂石、混凝土，政治勢力更是橫跨藍綠。前後任縣長都是私人招待所的座上賓，近年來更與林姿妙家族關係密切。

或許因為如此，儘管劉志和的私人招待所是在梅花湖保護區內的違法建物，長年來卻安然無事，沒有一位縣長追究處理。政治關係如此雄厚，自然也成為利益集團爭相簇擁的有力人士。

華友聯集團

其中，也包括「市地重劃幫」華友聯集團的陸紀康、陸炤文父子。最負盛名的，就是其獲取市地重劃主導權的手段。

2006年，時任立委的賴清德副總統，曾召開記者會揭露華友聯利用人頭，配合自家公司主導台南市重劃案。因地主不願配合，竟遭到暴力相向，甚至以怪手挖倒地主家圍牆，十分駭人。而陸紀康本人，也曾因違反《水土保持法》致水土流失及毀損水土保持設施罪，遭判刑3年入獄。

華友聯最新主導的市地重劃案，即是「宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃」。

蘇澳自辦市地重劃

此一自辦市地重劃案，源於2015年宜蘭縣政府將「蘇澳（新馬地區）主要計畫（配合新城溪以南、三號道路以北地區）細部計畫」的開發方式，改採為「市地重劃」開發。

2018年1月，宜蘭縣代理縣長陳金德召開都委會，通過蘇澳都市計畫；同年8月，核准了市地重劃的財務計畫；11月，籌備會正式核准設立；隔年5月，重劃會正式設立。

這個重劃會就是由華友聯集團所掌控，取得過半理事，重劃會議主席也多由陸紀康親自擔任（參圖3-1）。



圖3-1重劃會就是由華友聯集團所掌控，取得過半理事，重劃會議主席也多由陸紀康親自擔任。圖／擷自黃國昌臉書

特別值得注意的是，這個集團如何讓宜蘭縣府為了配合其利益，儘管違反疏濬土石的處理原則，也不惜為其修改法規，提供量身打造的貼心服務。

怎麼說呢？

對於河川疏濬所挖取土石的處理，為了避免重蹈過去因其龐大利益所造成官商勾結弊端之覆轍，政府早建立了重要的規範原則。包括：

➡「採售分離」：將「挖掘」與「標售」的廠商分開，避免超挖與偷挖。

➡「公開標售」：疏濬所挖取之土石，原則上採取公開標售，避免壟斷與圖利特定廠商。例外的「專案申購」，依經濟部水利署頒布的《河川水庫疏濬採售分離土石申購作業規定》，只有以辦理重大公共工程採購之「政府機關、公立學校及公營事業」，方得以專案申購河川挖出的土石。

量身打造的一條龍服務（參圖3-2）

然而，宜蘭縣政府在新城溪的疏濬土石，卻透過「量身打造」的方式，完全違反上開規範原則。

➡首先，宜蘭縣政府在2021年1月8日，突然修正《宜蘭縣公共造產興辦河川疏濬土石採取及販售作業準則》，新增了第8條之1，准許民間廠商得向宜蘭縣府「專案申購」河川土石。

➡緊接著，由華友聯集團控制的重劃會就在1月中旬，依新規定向宜蘭縣府「專案申購」新城溪疏濬的土石，而縣府也毫不意外地馬上同意。

➡再接下來，宜蘭縣府於3月辦理「蘇澳新城溪鐵路橋下游河段河川疏濬土石採取作業」標案，由華友聯集團的永達營造（前董事長張晉誠也是重劃會理事）取得疏濬標案。而永達營造剛好也是負責蘇澳自辦市地重劃的統包工程廠商。



圖3-2 量身打造的一條龍服務。圖／擷自黃國昌臉書

於是，在這個「先射箭、再畫靶」的縝密設計下，由同一家廠商，一邊在新城溪挖取土石，一邊拿來作為緊鄰新城溪旁的自家工程使用，徹底違反「採售分離」原則。

簡言之，先由宜蘭縣府配合華友聯的需要修改規定，再由華友聯集團的重劃會依新規定提出申請、縣府立馬同意，再編預算讓華友聯集團的統包廠商在新城溪挖土石；最後讓同一家廠商直接將挖取的土石供自家工程使用。

宜蘭縣府如此因人設事、大開後門，量身打造的一條龍服務，將華友聯集團照顧地無微不至。

我好奇的是：林姿妙的宜蘭縣政府這種搞法，縣議會的議員們大家都沒意見嗎？

※本文轉載自黃國昌臉書「都市計畫與權貴圈地」系列之 一 、 二 、 三