房仲業有公定的交易服務佣金可賺，禁止運用自身的專業知識，玩弄資訊不對稱手法，賺取買賣的價差，否則可能觸犯刑法詐欺罪。示意圖／擷自公視新聞影片

內政部對打炒房祭出五記重拳，涉及《平均地權條例》及《不動產經紀業管理條例》修法，未來立法過程勢必激烈攻防。五大打炒房措施，包括全面限制預售屋換約轉售、私法人購屋採許可制、嚴懲炒作者、預售屋解約需申報、建立檢舉獎金制度等，集中火力取締預售屋和新成屋揪團炒作。然而，房仲業往往有不當賺取差價，助長炒房行為，這該不該打？在未修法之前，公平交易委員會對近來不當促銷亂象是否出動快打部隊加以取締？各地方政府對房仲賺取差價，形同「房蟲」，也應出面處罰，以遏止炒房囤房、財團建商推波助瀾房價不合理。

炒房，全台也瘋狂

預售屋和新成屋被炒的好像是全台灣的「稀缺品」，財團建商在「飢餓行銷」之下，製造假象，好像消費者晚了一天就買不到。買房，怎能跟去擠米其林餐館星級美食一般！吃餐飯，好吃不好吃，就那麼幾道菜，萬一被騙，可以一笑置之。買預售房，搶紅單，賺差價，排長龍，放假消息，這種虛假行為帶動的市場失靈，政府豈能放任不管？

房價飆漲，因為漲的太超過，所以幾乎成了全民公敵。行政院認定民氣可用，所以打蛇隨棍上，中央重要部會來個各路包抄，稅率、利率、信用管制全用上，內政部更是五拳出擊，不但限制換約轉售，管制私房人購買住宅，鼓勵民眾吹哨檢舉，還動用刑法處罰不當炒房行為。

地方政府有其執法職掌，不宜置之度外，雖要考量選票，也要回應民意，配合政府打炒房措施，對房仲業違法賺取差價行為予以開罰。

《不動產仲介經紀業管理條例》在2021年1月修正，賦予直轄市、各縣市政府強大取締權力，依第19條第1項規定，「經紀業或經紀人員不得收取差價或其他報酬，其經營仲介業務者，並應依實際成交價金或租金按中央主管機關規定之報酬標準計收」。

而且第2項明定違反的房仲業者應負擔相當的民事責任，「對已收取之差價或其他報酬，應於加計利息後加倍返還支付人」。

行政處罰的權限賦予地方政府為主管機關，凡有經紀業違反者，處6萬元以上30萬元以下罰鍰（第29條第1項第1款），採取連續罰，主管機關並應令其限期改正；屆期未改正者，按次處罰（第2項）。

問題是，目前被炒翻天的不動產，不是只有預售屋和新成屋，包括土地、停車位、地上權房屋等，而玩弄這種炒作手法的也不是只有建商和代銷業者。房屋仲介業在市場連翻出現賺取差價的不當行徑，形同哄抬價格，可適用取締的工具包括《公平交易法》、《消費者保護法》、和《不動產仲介經紀管理條例》等諸多法律，各級政府豈能對此坐視不管？

房仲賺差價，法不允許

房價透明和公平交易是政府打炒房的法碼。理由是，房價必須先要能够透明，房地兩稅合一的基礎才不會失真。政府過去打炒房失敗的主因是，公告地價離市場行情太遠，經常以倍數計算，導致想用稅率來壓制房價飆漲只是事倍功半。

政府實施的房屋交易實價登錄，讓房價透明，可以讓炒房的行徑無所遁形，但是房地產市場中交易的重要一環「房仲業者」，若蓄意配合買方或賣方出示不實的價格，或球員兼裁判介入交易，或別有居心賺取差價等，即很容易利用資訊的不對稱和交易的不透明，賺取超出法律和行規的不當差價。最近業界有知名度的仲介加盟業者率先承諾「不賺差價」，提出「先誠實、再交易」的理念，社會期待有更多的房仲業者加入，一起健全房地產交易市場，讓房仲業以誠實服務為榮。

誠實、信用和仲介正義

房產交易過程中講究誠實信用、告知事實和交易公平，也是房仲職業道德的一體三面，商業倫理中的正義特別講究交易正義和社會正義。交易正義明確要求仲介者不宜從中賺取不當的報酬，也不應以仲介角色收取非屬交易服務費的差價。社會正義則要求提供仲介服務者應善盡保護顧客最佳利益的責任，特別是要避免有害顧客生命財產安全的危險。

房屋買賣，由於金額大，而且攸關民眾一輩子安身立命的幸福感，政府制定《不動產仲介經纪管理條例》專法加以管理。房仲業已有公定的交易服務佣金可賺，禁止運用自身的專業知識，玩弄資訊不對稱手法，賺取買賣的價差，不法圖利自己。而房仲經紀人要注意的是，賺取不當差價有民事責任，主管機關可開單處罰鍰，甚至在刑法上可能觸犯詐欺罪，法院亦有判決可遵循。房仲業者千萬不要以身試法，反而要勇於吹哨檢舉同業者類似不法行為，共同守護整體房仲的信譽。