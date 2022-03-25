Web3.0 的興起正快速改變全球產業發展，其中 NFT(Non-Fungible Token，非同質化代幣) 是市場上備受矚目的應用之一，橘子集團旗下樂點 (GASH) 看好其潛在商機，自即日 (3/14) 起正式推出「區塊鏈 BaaS(Blockchain as a Service) 一站式整合服務」，透過樂點的技術以及深耕數位遊戲產業的營運洞見，提供所有欲投入 NFT 應用的企業用戶、遊戲業者、數位藝術創作者、內容 IP 發行與版權商一站式整合服務，涵蓋 NFT 設計鑄造、發行管理、品牌專屬網站建置、智能合約串聯，以及終端整合行銷與 VIP 會員經營…等服務，快速有效進入 NFT 應用市場。

樂點自 2018 年即成立區塊鏈專案研發小組，投入區塊鏈市場技術研究與應用開發，並於 2018 及 2019 年贊助亞洲區塊鏈高峰會 (Asia BlockChain Summit)，積極推動台灣的區塊鏈生態發展，並期許台灣成為亞洲發展區塊鏈技術的關鍵要角；今年第一季則啟動轉型計畫，目標是成為以數位創作及數位娛樂為核心的區塊鏈服務營運平台。

樂點「區塊鏈BaaS一站式整合服務」提供合作夥伴從生產合約、鑄造網站的完整技術支援到社群整合行銷等面向的技術支援及顧問服務。憑藉著樂點在數位娛樂服務的會員流量、金流串接與眾多合作廠商的豐沛資源，協助合作夥伴加大數位競爭力、拓展海內外市場。主要服務內容包括：

1.區塊鏈技術的開發

2.NFT(非同質化代幣)鑄造發行與專屬平台建置：IP、品牌及創作者，不需要區塊鏈知識也能輕鬆發行NFT，並享有銷售平台及整合行銷服務

3.GameFi(遊戲化金融)開發與推廣：協助遊戲商輕鬆創建PLAY for FUN & EARN遊戲，結合整合行銷及代幣經濟服務，讓玩家即時掌握遊戲最新動態，帶動遊戲熱度，持續創造營收

4.Defi(去中心化金融)應用服務開發：實現虛擬貨幣兌換、NFT鑄造、用戶導流之代幣經濟生態圈

樂點也宣布首發專案即日起正式上線，與知名IP廠商品曄文創《阿嬤養的怪獸》聯手打頭陣，推出超級吸睛的胖胖猿系列，並預計在今年上半年推出4~6個數位NFT指標性專案，逐步展現在NFT及鏈遊領域的實力。

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樂點與品曄文創合作《阿嬤養的怪獸》專案，推出胖胖猿系列，不只能收藏，而是被真正賦能的數位憑證，進而帶領線上玩家實現完整 Play for Fun & Earn。