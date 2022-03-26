攜手台灣區塊鏈新創 Blocto，打造MIT在地化NFT精選商品

主打3大特色：法幣交易、價格親民、商品賦能

首波由獨家IP角色「ㄚ虎」開先鋒，千元價讓NFT首購族輕鬆入手

NFT（非同質化代幣）商機爆炸性成長！根據調查，全球NFT交易平台在2021年第3季銷售額暴增至107億美元，同比增漲逾380倍。奠基領先全台的跨螢到達率與每月超過1,700萬活躍用戶，Yahoo奇摩整合旗下購物場景、媒體內容和會員服務，攜手台灣區塊鏈新創 Blocto，宣布將於3月底推出「NFT商店」，正式插旗NFT市場！

Yahoo奇摩「NFT商店」主打低進入門檻的交易方式，透過法幣（新台幣）交易、首波最低不到千元就能入手的親民價格、串聯Yahoo奇摩旗下服務的賦能型商品等3大特色，讓初次購買NFT的消費者能輕鬆擁有NFT商品；未來將持續以MIT在地化為訴求，推出豐富多元的NFT精選商品，引領消費者體驗元宇宙世代的購物新魅力！

Yahoo奇摩生態圈橫跨股市財經媒體及購物等多項深受台灣用戶歡迎的服務，在地深耕多年累積的龐大會員中同時涵蓋投資者及網購族，在元宇宙熱潮下更觀察到，平台上NFT相關新聞瀏覽人數ㄧ年內大幅成長超過55倍。

為滿足用戶需求，Yahoo奇摩攜手台灣區塊鏈新創 Blocto 打造「NFT商店」，結合平台流量優勢與Blocto的區塊鏈技術資源，推廣及開發NFT精選商品。

Yahoo台灣董事總經理暨台灣電商與區域產品事業群副總裁林振德表示：

「Yahoo奇摩致力透過科技創新提升用戶體驗，持續領先業界發展沉浸式內容、AI選品等服務，藉由全方位運用Yahoo奇摩生態圈的跨平台資源，提供用戶與時俱進的使用場景。在元宇宙趨勢下，Yahoo奇摩看準NFT市場龐大商機，與台灣區塊鏈新創 Blocto 深度合作、整合Yahoo奇摩媒體及電商優勢，搶先推出全新『NFT商店』，結合精選NFT商品，期望打造民眾進入NFT市場的友善入口，讓NFT商品觸手可及，並成為在地創作者拓展非幣圈用戶的絕佳管道。」

portto 門戶科技執行長李玄表示：

「Blocto在與大型企業進行區塊鏈的深度合作頗有心得，從 Vault By CNN到 MotoGP Ignition到Yahoo奇摩。Blocto 希望能透過我們在區塊鏈的科技力，與Yahoo奇摩合作打造沒有任何區塊鏈經驗也能夠輕鬆購買及使用的平台，讓購買『ㄚ虎』NFT就如在 Yahoo奇摩購物一樣簡單。」

Yahoo奇摩「NFT商店」中的所有NFT商品提供方均由Yahoo奇摩精選核可，提供值得信賴且具品質保證的交易環境，並主打3大特色：

法幣交易：用戶可用法幣（新台幣）直接交易。第一階段將以信用卡支付為主，未來會陸續開通更多元的法幣（新台幣）支付模式。

價格親民：提供價格親民的NFT精選商品，上線首波更讓用戶有機會用不到新台幣千元即可入手收藏。

賦能型商品：Yahoo奇摩「NFT商店」精選商品的購買者不僅可獲得具蒐藏與增值空間的數位資產，也將享有Yahoo奇摩旗下服務的獨家回饋和優先權利，包括Yahoo超贈點回饋（1點＝1元）、限定賣場優先搶購權、特定NFT商品優先購買權等。

Yahoo奇摩「NFT商店」第一波主打商品將由Yahoo奇摩獨家IP角色「ㄚ虎」開先鋒，也是Yahoo奇摩推出的第一個NFT系列；「ㄚ虎」一直是Yahoo奇摩購物最具代表性的吉祥物，過往以「ㄚ虎」形象推出的貼圖、周邊產品，甚至是物流箱都備受歡迎，而「ㄚ虎」NFT持有者之後也可以在 Blocto 的NFT市場 BloctoBay 進行交易。

未來將陸續推出 Yahoo TV 虛擬網紅「貝塔虎妮」NFT系列、規劃活動聯名及紀念時刻等其他類型商品，並計畫與各品牌、公益團體合作發行以MIT在地化為訴求的NFT商品，也為在地創作者開創全新獲利模式，同時發揮Yahoo奇摩流量優勢助攻合作夥伴接觸更多非幣圈用戶，期待與有興趣進入元宇宙的創作者一同聯手打造豐富多元的Yahoo奇摩「NFT商店」。

[1] 資料來源：Dapp Industry Report: Q3 2021 Overview, DappRadar

[2] 資料來源：Comscore, Jan. 2022

[3] 此數據為2021 Q4對比 2021 Q1