1943年慕尼黑大學生和教授的「白玫瑰運動」，受德國人所稱讚，代表無私心勇敢反獨裁暴政的正氣。漢斯·肅烏（Hans Scholl）和讀生物學的蘇菲·肅烏（Sophie Scholl）。示意圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

1943年2月18，納粹蓋世太保進入慕尼黑大學，逮捕一對在學的兄妹，讀醫科的漢斯·肅烏（Hans Scholl）和讀生物學的蘇菲·肅烏（Sophie Scholl），了後，閣逮捕怹一個讀醫科的好朋友科里斯度佛·普拉布斯滔（Christoph Probst）。2月22三人在納粹黨開的「人民法庭」被以叛國罪判死刑，當日押上斷頭台處死。彼時，漢斯24歲，蘇菲21，科里斯度佛23。

在審判彼日，慕尼黑大學支持納粹黨的學生集中在校園，譴責怹三位是「背骨」是「失敗者」。續落幾日的官方新聞，攏報導「墮落的流氓被處死」以及繼續追抓叛國的共犯。對牽涉此案的其他十幾個學生和一個心理學和音樂教授庫滔·宇帽（Kurt Huber）處死或關監，一直繼續到納粹敗戰投降。

戰後，這場慕尼黑大學生和教授的「白玫瑰運動」，成做德國人所稱讚，代表無私心勇敢反獨裁暴政的正氣。在慕尼黑市中心的大花園內，有置黑色大理石台座紀念白玫瑰運動。慕尼黑大學中心大樓前的廣場號名做「肅烏廣場」，對面的廣場用仝案被處死的教授號名「宇帽教授廣場」。大學校門口兩個大噴水池嘛分別展示向肅烏兄妹和宇帽教授的致敬和思念。在全德國，真濟學校、街路和建物改用白玫瑰運動和成員的名，來提倡德國民族應該持守的精神。另外一位被處死的醫科學生亞歷山大·施摩瑞羅（Alexander Schmorell）是在俄國出世和受洗的德國人，2012俄羅斯東正教會尊伊做俄羅斯境外的聖徒和熱情的傳播者，受世界各地的東正教基督徒的尊敬。

白玫瑰運動是二次大戰中，德國青年秘密串聯發展的行動，核心組織是五個慕尼黑大學生和一個教授，大部分是醫科學生。怹寫國是文宣印做傳單，大量寄到各城市，嘛會在城市建物的牆仔壁寫宣傳性的文字，啟發並呼籲德國人採取抵制納粹黨的行動，反希特勒獨裁好戰和反迫害猶太人以及交戰國戰犯和平民等無人道的邪惡罪行。

1970年代，海外台灣留學生嘛是串聯採取類似行動，在海外各城市向台灣島內寄台獨宣傳品，圖謀突破支那黨的思想控制和新聞封鎖，予台灣人知影外來赤藍權貴建構的假「支那民國」民族壓迫體制，在台灣無合法性嘛無正當性的真相，注入台灣人著追求台灣獨立當家做主的觀念。當然，比較上，白玫瑰運動加真危險，因為當時在德國紙和郵票是配給品，怹要取得所需要的大批材料，需要逐小心的計劃。

白玫瑰運動這寡素質優秀的青年學生，攏有感受著納粹黨的極權嚴重侵犯個人自由，嘛發現民眾予官方媒體嚴重洗腦，致到思想被扭曲是非不分，失去追求真相做獨立判斷的能力。這寡青年學生因為有較濟來自醫療管道，和親身服役的可靠資訊，知影在戰爭中受傷和死亡軍兵的慘境，嘛知影猶太人在集中營遭遇的暴行。運動自1942年6月開始，到1943年2月18肅烏兄妹在學校大樓掖傳單，被支持納粹的校工發現，被抓來結束。不過怹在這中間發出的六種文宣，後來被偷送到英國，由盟軍大量印製，繼續空投在德國各地，直到1945年5月歐戰結束。

肅烏兄妹著是在白玫瑰運動領導核心內底。怹出世在德國南部一個中上家庭，老爸是這個真媠的小城市的市長，有六個囡仔，漢斯排第二，頂面有一個大姊，蘇菲排第四。蘇菲十歲之時，老爸有換頭路搬去另外一個中型的古城。肅烏兄妹攏真聰明活潑，希特勒初初上台，兩兄妹代先攏對納粹黨充滿期待，積極參與青年團活動。老爸總是較老練，呷飯之時攏會教示囡仔，著愛有智慧追求真相判斷是非，總是並無阻止怹參加青年團活動。

肅烏兄妹是在成長的經歷中，由宗教信仰培養的正直靈性和智慧，予怹會當看出希特勒和納粹黨的邪惡，嘛看出納粹黨將帶來德國的災難。為著救自己的民族，漢斯結合大學的同窗，發起白玫瑰運動。蘇菲知情了後，嘛積極要求加入。照怹在文宣的先見，德軍在1942年8月發動的斯大林格勒之戰，在1943年2月初惨敗，德軍戰死20萬到24萬人、受傷50萬、被抓11萬。

納粹黨在軍事侵略慘敗後，反轉利用壟斷的國家宣傳機器，製造「芒果乾」危機，煽動閣較激烈的「全面戰爭」。當時德國民眾的無知，選擇服從獨裁者駛弄的社會氛圍，促使肅烏兄妹認為著加倍認真發傳單，撼動校園學生的覺醒，卻不幸行跡被發現。在審問過程中，蘇菲放棄幾擺可以個人脫身的機會，主動承擔責任要來掩護其他同志，已經起肖的納粹黨還是奪取怹和幾位同志的生命。

在肅烏兄妹行上斷頭台前，爸母來做最後的面會，老爸含目屎堅強勇敢講出：您是做對的代誌，我為您感覺驕傲！蘇菲前一冥著在起訴書後面留字寫「自由」，納粹的執刑紀錄記載，蘇菲和科里斯度佛攏坦然就義，漢斯在頭殼被斬落前大吼「自由萬歲」！