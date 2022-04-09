他，劉慧冠不是原住民，以非原民身分獲得原民會「原曙獎」促進原住民社會發展有功人士的殊榮。阿美族與排灣族等兩大原民耆老還分別給其原民名字，阿美族古拉斯（kulas)及排灣族古樂樂(Gulele)。阿美族古拉斯寓意「耕耘者」尊稱老師，也是阿美族聖人之意。劉慧冠說：我非常感謝他們給我原住民的名字，這代表他們對我的信任、認同，對我而言是榮耀。

社工博士劉慧冠有台東社工教父的美譽，79年社工從畢業、退伍後返回台東家鄉服務也培育花東眾多學子，他是基層社工師的老師、督導，正港一生懸命在台東家鄉服務，除原曙獎外，社工傑出貢獻的各種相關獎項獲獎無數。

劉慧冠說：「臺東16個鄉鎮市有15個原住民鄉鎮，自己身在原鄉，所以博士論文就是原鄉原民長輩預防性社區照顧為主體。研究對象就是原鄉文化健康站。我對這些長輩的感情非常深…，不分原住民或漢人大家都是一家人。坦白說，原住民很可愛，長時間的互動，他們也給我原住民的名字。」

劉慧冠有感地說：「一個漢人，在原鄉可以被原民長輩認可，阿美族古拉斯（kulas)、排灣族古樂樂(Gulele)。給我這樣的名字，來鼓勵我，對我而言這是最大的惕勵。」

「我自己的學生都說我比原住民還原住民。比原住民還了解原住民的文化脈絡。」劉慧冠指照護也是一樣，唯有了解原民文化脈絡才能照護好原住民。也因為這一層信賴關係，原民會也特別請他協助原鄉原住民家庭服務中心的計畫主持工作，加以之前也有「文化健康站」的計畫主持工作，就在照顧原鄉弱勢家庭跟長輩。劉慧冠跑遍台東，數年前深入花蓮偏鄉服務，近兩年來，走出花東督導長照與社工專業服務跨及其他單位，全國跑！

劉慧冠說：「這是我深愛的台東、我深愛的台灣，期許自己長照專業背景把能力發揮最大，量能提升照顧好長輩是他給自己最大的期許。」

政府從今年開始四年期間，社工人力將增加3800個

台灣當前家庭結構從傳統家庭如大家庭變小家庭的改變過程，原本很多的社區照顧、情感性的非社區照顧或是在家情感性的照顧量能已經不見了。劉慧冠認為因此就必須要取代，形成很正式的社區照顧。這當然需要更多專業人力的支撐。這是相對重要的。

醫療進步，老齡化是全球趨勢，專業社工師在長照人力的支撐益形重要。社工人力雖大幅增加，惟當前位階實仍未大幅提升，面對當前在理論與實際操作上仍有實際落差。

再如，當前長照政策滾動式學習框架很好，但要貼近在地人文或也會受到很多限制。需要逐步調整修正，他舉例都市和偏鄉成本不同，無法用同一套標準去操作….服務人的工作應該更有彈性。

針對主持人提問：「是否因應長照國家政策，培養社工師進入中央部會」的大哉問？他認為，如果部會事務官是從基層社工師往上走，當然更了解基層相信那是非常好的事情。

在長照2.0當中，預防性的社區照護是很重要的。

原鄉的長輩平均餘命相對低。到去年底全國長輩平均達81.3歲。原民則少了10歲以上。原民男性平均餘命67歲、女性73歲多，原民平均餘命70歲左右。

根據國發會研究數據，未來50年後推估台灣人口下滑到1600萬，也就是減少600萬到700萬人口，當然老年相對增加須支付的社福會更增加，所以台灣在長照與醫療成本相對會增加非常多，因此政策要及早因應。

此外，台灣目前100個人口約有17到18個65歲以上老人家，但到2061年推估將有42個、到2070年總人口恐只剩1570幾萬的推估數字，劉慧冠表示，可想而知初生比率嚴重下降…

附註：台灣人口數不斷下滑，內政部4月8 日公布最新戶口統計資料，截至 3 月底，總人口數 2326 萬 8991 人，不僅月減 5 萬人，更較去年同期大減 25 萬人，創近 11 年新低；雖然 3 月出生數增至 1 萬 2788 人，但死亡數達 1 萬 8239 人，人口「生不如死」的情形同步加劇。

※民報之聲：高雄民生電台FM89.7本周日(2022/4/10)午16點〜18點(專訪台東社工教父劉慧冠時間約16點〜16點35分

延伸閱讀(2017年)