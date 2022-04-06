混亂的世代，需要我們每個人良心覺醒，成為各自崗位的良心英雄….

聯合國/NGO 世界公民總會等超過100個民團5日聯合舉辦「良心再造 團結你我 護衞地球」論壇。聯合國/NGO世界公民總會主席瑞內·瓦德羅致詞表示，良心覺醒對於人類進入世界社會時所面臨的挑戰至關重要。他說：「因為擁有這樣的一個良心，我們就不會讓自己被外在社會環境給催眠，而是會對真相、正義和理性隨時保持警惕。」

太極門掌門人、聯合國/NGO世界公民總會副主席暨世界之愛和平總會會長洪道子博士致詞中表示，站在歷史的關鍵點，世界正處於命懸一線的危險邊緣，世界的命運掌握在每一位世界公民的手中，每一個人的良心是翻轉局勢的關鍵。他提到，「國際良心日」的重點在每個人行動的實踐，時間是最公平的，善用有限的時日為自己和世人積福累德，彼此團結合作，幫助自己，也幫助世界。

主辦單位開幕式影片，介紹良心時代運動及國際良心日的緣起，良心時代運動在聯合國獲得熱烈迴響，至今已獲得200國人士響應。洪道子博士致力推動「用愛與良心促進和平文化」的理念，於2018年開始，與多國駐聯合國大使召開十多場會議，共同促成聯合國大會於2019年通過決議，宣告每年4月5日為「國際良心日」。

《世界人權宣言》指出，「人人生而自由，在尊嚴和權利上一律平等，而且他們賦有理性和良心，應以兄弟關係的精神相對待。」聯合國大會意識到，需要在不分種族、性別、語言或宗教而尊重所有人的人權和基本自由的基礎上，為穩定、福祉以及和平友好的關係創造條件，因此，在2019年宣佈4月5日為國際良心日。

前立法委員/台灣婦女團體全國聯合會常務監事陳曼麗表示，怎麼把良心在生活實現，第一是要對別人好、第二是要對環境好、第三是要對自己好。希望所有人都能夠憑著自己的良心，對別人好、對環境好、也對自己好。

前中央社總編輯何國華強調假新聞氾濫的嚴重性。他提到，2022年俄烏戰爭，除了實體的槍砲彈藥之外，虛擬網路世界的假訊息也在四處點火交戰。為了防堵假新聞，有70個國家和地區的新聞事實查核組織與新聞機構一起合作建構網站，推出烏克蘭事實查核互動網站。此網站之所以能夠快速動員的原因，是因為新冠疫情期間的假新聞查核，已經培養出各國記者的新聞事實查核的合作默契。何國華表示，危機中，錯誤和假訊息的傳播速度非常快，而阻止假訊息傳播的方法就是盡快揭穿它。

前內政部長/國立臺灣大學土木工程學系教授李鴻源用六字大明咒跟大家分享，主要的意思是灌溉內心那朵蓮花智慧的種子，假如每個人都這樣做，人類會變好，疫情就會過去。他說自己預測再過幾年一定會有再一波疫情，因為把北極冰融了，萬古細菌出來了，所以重點在反求諸己，良心的具體呈現是甚麼？李鴻源表示，「良心的具體呈現，就是從自己每天的作為。」李鴻源建議大家，可以準備一個小本子，整理自己的碳足跡、水足跡到明年檢視結果。

台灣陪審團協會副理事長/經緯法律事務所主持律師張靜指出，司法的核心是審判，審判的核心是獨立，獨立的核心是良心，司法人如果沒有了良心，司法就是個屁，臭不可聞。

真理大學法律系教授/法稅改革聯盟發起人吳景欽提到，良心反應到法學教育，最有關聯應該是法律倫理，他以2021年律師、法官法律倫理考題問現場民眾，哪些情況法官應迴避？A.二審法官判了這個案子，當事人上訴到最高法院，最高法院發回又是同一位法官，要不要迴避？B.在偵查中，檢察官向法官聲押被告，法官裁定聲押，以後抽到這個案子法官要迴避嗎？C.如果受命法官有經過準備程序後高升二審，後來被告上訴到二審，這位法官要不要迴避？D.最高法院法官撤銷發回，回任二審當審判長，法官又抽到此案，請問要不要迴避？其實四個選項都應迴避，但考選部公布的答案只有第二項要迴避，太極門案就碰到同樣的問題，吳景欽痛批，司法能讓人信任嗎？

中華武術總會理事長黃鯤忠表示，武德，德字下面有一個心，修德就是要以良心為本。他提到傳統武術文化不但經過千年還存續著，非常不容易，但在臺灣，武術文化非但沒有受到尊重，而且還經常受到打壓。黃鯤忠說：「包括國稅局對太極門的這一個課稅強行課稅，其實就已經侮辱到我們全國的氣功跟武術團體！」他呼籲政府拿出良心發揮良能，還太極門一個公道。

前台灣高等法院台中分院法官兼庭長袁從楨表示，良心就是要講究實質的正義，不要被形式上而非正義的判決所拘束，實質的正義憑良心行事。

焦點儀式中，青年以《良心follow me 點亮你我的良心》中文Rap帶動唱跳，帶動現場氣氛；並邀請貴賓將良心笑臉貼紙貼上燈塔，象徵以良心點亮自己，用愛點亮希望。還有來自縣市首長、立委民代、各界貴賓以賀詞、墨寶、賀函響應國際良心日活動，盼全體世界公民齊心同力，創造一個享有和平、安全、尊重與互助的良心世界。