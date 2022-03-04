湯德章在台南地方上是真受尊重的一個律師，堅持呣透露協助維護治安學生的名單，被拖到現在的湯德章紀念公園公開槍殺。示意圖／擷自維基百科，公有領域，青林出版社提供，民報合成

台灣人流血和目屎渡過二二八的苦難，終究覺悟：外來統治勢力攏是壓迫的，攏是剝削的，台灣人只有建立自己的國家，才會當有出頭天。遮是二二八對台灣社會上重要的衝激，確立了台灣人呣是支那人，嘛無要做支那人的意志。所以，二二八促成台灣民族的誕生，台灣民族獨立運動正式踏上世界民族解放運動的舞台。

就獨裁者蔣介石爸子來講，尤其在怹的「支那民國」政權被支共綁匪消滅了後，二二八屠殺為怹鋪設了，未來40冬在台灣的白色恐怖統治。當時代的社會精英，在民族屠殺的壓力下被消失、消音，或離開台灣。總是壓迫若存在，反抗著會浮頭。台灣民族獨立運動先由當時流亡海外的台灣人和早期的留學生推動。1956年1月初1，五個在美國費城的台灣留學生，組成第一個在海外的獨立運動組織，號做「台灣人的自由台灣」，對愈來愈濟的留學生做思想啟蒙。到1960年代，島內新一代的台灣人，又閣漸漸興起反抗運動。

支那掠奪勢力在二二八有計畫地謀殺特定的台灣社會精英並加毀屍，目的是防止台灣民族在這寡受害精英的遺跡，建構和凝聚明確有啟發性的民族鬥爭圖像。總是，並無法度完全毀滅台灣民族的靈魂。

陳儀的警總參謀長柯遠芬報告內底講的「暴徒」湯德章，在台南地方上是真受尊重的一個律師。伊被「處理委員會」推出來負責組織青年維護治安。3月11伊被特務逮捕，被嚴刑取供，卻堅持呣透露協助維護治安學生的名單。因為伊知影，若交出名單，彼寡青年攏會被支那兵仔屠殺。伊甘願犧牲自己，予真濟台南社區領袖和成大工學院學生會當活命。

3月13特務以叛亂罪名將湯德章手骨反綁，拖到現在的湯德章紀念公園公開槍殺。當面對兇惡的支那兵仔，湯德章表情非常鎮定攏無驚惶，伊微笑向四周圍的朋友和市民告別，然後用日語大吼「台灣人萬歲」。支那兵仔致命的槍子鑽過伊的鼻頭及額頭，血和腦噴滿地，死狀慘烈。槍決後，特務不准湯德章親人收屍，經過一再哀求，才准用毯仔蓋大體，留在公園曝三日，向台灣人展示怹征服者的殘暴。這種暴行卻顛倒塑造了一個永遠被台灣人紀念的台灣民族英雄。

二二八不但促使台灣人拋棄「祖國幻想」，嘛予台灣人重新回歸國際法探討台灣地位和台灣前途問題。戰後，盟軍統帥麥克阿瑟授命蔣介石來台灣接受日本兵投降，任務完成後應當撤軍轉去支那，予台灣依照聯合國憲章辦理託管、自治、獨立的程序。蔣介石彼時是盟軍支那戰區的統帥，嘛簽字同意遵守聯合國憲章，伊奉命受降地區還包括中南半島的越南等地區，支那東北地區是由前蘇聯受降。負責受降並無等於接收領土主權，否則，今仔日的越南已經變是支那的領土，東北咁呣是變做前蘇聯的一部分。戰後領土主權的轉移必須根據戰後和約才有合法性。

總是，蔣介石在受降了後，竟然竊占台灣，1946年1月12甚至以「支那民國」行政院的命令，非法變更台灣人的國籍為支那國籍，引起英國的抗議。長期來，赤藍權貴集團和支共綁匪攏主張：台灣在戰後根據《開羅宣言》，已經「回歸」支那領土。其實開羅宣言只是新聞公報，是親蔣介石閣真受美國總統羅斯福信任的顧問霍普金斯（Harry Hopkins），所起草的聲明。羅斯福的目的是要安搭蔣介石，避免伊和日本片面和談，破壞遠東戰局。參加會議的邱吉爾，並無同意開羅宣言對台灣的處理。

雖講1943的開羅宣言無簽字無法律效力，有人辯講：1945的《波次坦宣言》有承認開羅宣言，戰後《舊金山和約》閣有承認波次坦宣言。這種講法完全歪曲事實：波次坦宣言並無接納整個開羅宣言，咁哪要求戰後著遵照開羅宣言內底，限制日本領土在四個大島，著是北海道、本州、四國、九州以及其他在東海盟軍認可的島嶼，根本無牽涉台灣的處理；另外，舊金山和約嘛仝款無接納整個波次坦宣言，只要求遵照波茨坦宣言第九條，關于遣送日本軍隊轉去日本的規定。所以，簡單的事實是：舊金山和約並無接納開羅宣言關於台灣「歸還」支那的處理。

自1951簽訂戰後和約，「台灣地位未定」一直是美國的官方立場。總是，戰後竊佔台灣，後來1949流亡來台灣的蔣介石集團，堅持台灣在開羅宣言已經「回歸」支那，在台灣建構假「支那民國」爭奪支那的正統。1961戰後東西冷戰的「圍堵之父」肯南（George Kennan），對這個過時的宣言，按捺祙住罵講：這種沒頭沒腦將一個人口密集、戰略地位重要、閣已經分離將近半世紀的島嶼擲轉去予支那，而且無先弄清楚支那情勢可能的發展，嘛完全無徵求島上住民的意願，結果，弄出一條美國政策的大烏龍，閣製造了一個戰後上危險的地區。

張亞中嘛是硬拗：台灣根據開羅宣言已經是支那的一部分。伊嘛聲明，就地理伊是台灣人，就國家是支那人。嘿是典型赤藍人的落伍心態。根據民調，赤藍人在台灣佔人口無過3%。總是，怹過去長期藉假「支那民國」民族壓迫體制，竊佔台灣政治、經濟、社會和國安的優勢地位和資源。所以，在今仔日的台灣社會，繼續佔有無成比例的影響力。

這種赤藍影響力著是經由「二二八民族屠殺」、「白色恐怖」以及「支那化」建構疊起來。張亞中現象是赤藍反動勢力，企圖阻擋台灣主體意識的風湧，用犯罪集團掩護自己罪行製作的檔案疊土堤，來扭轉二二八民族屠殺的真相，除了進一步誤導和欺騙赤藍群眾，根本無可能閣竄改台灣歷史。