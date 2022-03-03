每年的「3•10」，是西藏人民自由抗暴紀念日。

1959年3月10日那天，西藏三區成千上萬的僧俗民眾在首都拉薩殊途同歸，揭竿而起和平抗議中共武力侵占西藏，並血腥鎮壓西藏人民，迄今已是63週年了。故曰：西藏自由抗暴日（Tibetan Uprising Day）。藏漢人民不會忘卻西藏人民用生命與鮮血寫下的日子，這也是藏漢人民共同反對中共專制統治的團結之日、友誼之日。

一、通過紀念活動，警示世人永遠牢記中共獨裁統治者對藏人犯下的種族滅絕之罪惡。牢記達賴喇嘛尊者的教誨：漢藏之間存在矛盾，源於中共的專制統治，這些問題是人為造成的。世界上人為製造的麻煩比比皆是，人為製造的難題，需要人們共同去溝通、去化解，通過增進接觸與交流，了解真相，共同承擔起尋求和解的責任。

二、通過紀念活動，也是尊重與愛戴達賴喇嘛尊者的具體行動與儀式，相信尊者的率直和懇切，相信尊者的仁慈和愛心，播種愛與慈悲的人是偉大的，神聖的，他給世界人民的和平立功、立德、立言，將永垂世界和平之史冊。

三、通過紀念活動，我們堅持達賴喇嘛尊者倡導、藏人行政中央秉持的「中間道路」政策。達賴喇嘛尊者為了化解藏中衝突和平解決西藏問題、為了保護西藏的語言、文化和宗教，以及西藏人民的生存之路，也是在藏漢民族平等互利、維持穩定與和睦相處的基礎上，而提出這一主張或途徑。這也是西藏人民經過民主方式討論後確定的基本政策。尊者提出的「中間道路」政策，是化解漢藏矛盾的基礎，是解決西藏問題的出路和方向，也是推動和促進漢藏民間交流和諒解最可行的解決方案。

疫情以來，由藏漢兩族民間人士，第二次舉辦這樣的全球網絡紀念活動，我們歡迎全球各國各地的朋友參與。處理中共在漢藏兩個民族之間製造的矛盾和衝突，不要執著於「你」與「我」，而是凸顯「我們」，讓我們共同來擔待，要保持彼此之間的友情，互相理解，互相支持，爭取雙贏互利的結果。

紀念活動籌備人：廖天琪、次仁娜姆、胡平、蔣揚次仁、王國興、王安娜、李恆青、梁友燦、王進忠、潘永忠。

網絡會議具體時間：



定於2022年3月7日，全球各地的具體時間是：紐約時間：9:00點；美國西部時間：6:00；柏林時間：15:00點；香港與臺北時間：21:00點；澳洲時間：8日，1:00點。



出席紀念活動主要嘉賓：



魏京生、謝志偉、次仁娜姆、胡平、王丹、瑪麗•侯芷明、嚴家琪、王軍濤、廖天琪、黃慈萍、牧野聖修、席海明、蔣揚次仁、約根•卡爾、米歇爾•雷、慈誠嘉措、陳迫空、羅蘭德•庫訥、凯•米勒、長平、丹增•措希鮑爾、陳奎德、陳立群、王國興、王安娜、李恆青、梁友燦、王進忠、宋書元、呂京花、張菁、潘永忠、高健、姜福禎、顏荔、劉偉民、李方……



媒體報導：潘永忠、蔣揚次仁、王安娜負責

民報（台灣）、西藏之頁、光傳媒、法國國際廣播電臺、歐洲之聲等。



網絡會議技術支持：

由華盛頓「光傳媒」負責開設Zoom網絡會議，並安排實況轉播。



會議主持人：廖天琪、李恆青



歡迎民運界朋友參加！



美加地區聯絡人：李恆青

歐洲地區聯絡人：王國興

澳洲地區聯絡人：梁友燦

日本聯絡人： 王進忠