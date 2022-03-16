全家「178點數加價購：全家一起幫，捐愛助貧童」活動，邀請會員以178點加價購六款食，讓點數不僅能兌換商品，也能做公益送愛心，幫助貧困孩童。圖／安得烈慈善協會

社團法人中華安得烈慈善協會與全家便利商店合作推出「178點數加價購：全家一起幫，捐愛助貧童」活動，推出六種不同的愛心物資組合，即日可在全家會員app選擇使用會員點數178點，再加價200〜285元就可以認購愛心物資，邀請民眾用行動一起幫，讓公益成為全民運動。

安得烈慈善協會長期推動「食物銀行計畫」，藉由提供客製化的「嬰兒、膳糧、素食、專案、長青」食物箱，每月援助全台超過5500個脆弱家庭兒少和年長者。本次活動拓展了「全家」會員點數的多元運用，讓點數不僅能兌換商品，也能做公益送愛心，幫助貧困孩童。

安得烈慈善協會表示，這次與全家便利商店的合作，特別規劃6種商品組合，含括白米、麵條、肉類罐頭、調理包、沖泡飲品、保久乳等各類物資，讓民眾可以自由選擇認購。這些所募得的愛心組合都將用在安得烈慈善協會所提供的膳糧食物箱，幫助3-15歲的脆弱家庭兒少的生活無虞、安心長大。

全家會員前年度的點數即將在今年3月31日到期，全家便利商店為鼓勵民眾活用點數和參與公益，即日起至3月29日，單筆認購一次，還可獲得5元購物金。此次的公益加價購活動更突破以往檔期形式，希望邀請社會大眾能成為受助兒少背後穩定的力量。邀請大家可以用行動參與公益，讓你的全家會員點數幫你將愛心送給最需要的貧困兒童，讓點數化作為愛心物資溫飽每個有需要的孩子。



所募得的愛心組合都將用在安得烈慈善協會所提供的膳糧食物箱，幫助3-15歲的脆弱家庭兒少的生活無虞、安心長大。圖／安得烈慈善協會