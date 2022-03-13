中壢青埔的「草莓學校」結合草莓採摘、農事體驗、環境教育及手作課程，在市郊開闢一處讓人能親近土地、重返自然的場所。圖／翁睿坤、林煒凱

中壢青埔因位於高鐵、機場捷運匯聚的交通樞紐，發展迅速並完成許多公共建設，近年成為移居首選。初春時節正好遊歷一番，找尋青埔地區富含自然、人文與科技等多元又多樣的驚喜。

時序入春漫遊青埔，從手摘嬌豔欲滴的草莓作始，也進一步瞭解循環農業的知識；來趟偽出國，模擬駕駛A320飛上藍天，盡情暢遊開闊絕景；走入藝廊咖啡館，沉浸在咖啡、手作甜點與藝文匯集的小確幸；再從綠意環繞的地景遊戲場，拾回玩心、擁抱都市中的自然；最後拜訪隱藏在田中央的小餐館，大快朵頤揉合台日風味的家常餐點。

大自然體驗教育 草莓學校

在清爽宜人的春日，享受採摘草莓樂趣不必遠行，在青埔就能輕鬆體驗！「草莓學校」結合草莓採摘、農事體驗、環境教育及手作課程，在市郊開闢一處讓人能親近土地、重返自然的場所。草莓學校總經理陳榮坤表示，「不只從農場到餐桌，我們希望為台灣打造一個循環農業的示範園區，包括農業生產、農業廢棄物或是廚餘處理等過程，讓更多人能完整地領會『食』的環節。」在休閒農場的基礎上，草莓學校更往食農與環境教育基地的方向發展。

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草莓學校落實環境教育，設施多就地取材，像是利用桃園台地沖積的天然礫卵石，順應地形砌成生態溪、生態池與草地步道等。圖／翁睿坤、林煒凱

園區設施像是種植的花盆、木棧板，多由回收再生材打造，15座挑高通風的溫室，採用無毒肥料栽培與生物防治，種植豐香、香水、蘋果、戀香等不同品種草莓，更設置蜂箱，讓蜜蜂自然地進行授粉。採摘草莓之餘，還能擔任一日農夫體驗草莓苗種植，也能參與園區內的教育課程，認識「魚菜共生」的循環系統、「高速發酵」的有機肥生產等；或是恣意地信步漫遊，觀察生態溪復育的台灣原生魚及原生水生植物。喜歡草莓的人更能大飽口福，現摘草莓新鮮入口、享用駐地甜點師巧手製成的各式草莓蛋糕，在收獲甜美草莓的同時，體驗食農與環境相互依存的緊密關聯。



從蒂頭採摘、不直接碰觸果實，能使草莓在摘下後保存更久。圖／翁睿坤、林煒凱

翱翔世界天際 Pilot in Cafe

漫遊青埔第二站，來到以航空為主題的「Pilot in Cafe」，開啟一場難忘的航空體驗。原屬外籍航空公司的機師Kris受疫情影響返台，在待命期間創立了這間與眾不同的咖啡館，使用飛機舷窗、機翼造型鏡面玻璃、機上餐車、飛機跑道、儀表及航線照明等航空元素裝潢店內空間，營造航空主題氛圍，更特別從英國引進台灣少見的「空中巴士A320固定式航空模擬器」，透過駕駛艙的實機模擬，帶大家領略操作飛機的獨特體驗。



Pilot in Cafe室內裝潢、擺飾融合了航空元素，來店也能體驗偽出國的感受。圖／翁睿坤、林煒凱

Pilot in Cafe提供三種不同航空模擬操作，「10分鐘體驗」針對兒童設計，可讓小朋友戴上機長帽，簡單地進行飛機起降；基本課程的「30分鐘體驗」，則從跑道起降開始，操控起飛並完成基礎飛行後再行降落；供飛行愛好者盡情暢玩的「60分鐘體驗」，則會從登機門進入引擎未開的「冷艙」開始，依序做好行前檢查並與塔台溝通，然後啟動引擎、滑行至跑道後起飛，執行完各個飛行項目後，再返回登機門關閉引擎；駕駛艙的風景可自由切換至世界任何一座機場，沉浸式體驗遨遊世界！不妨來趟Pilot in Cafe，感受翱翔天際的魅力，也一圓飛行夢。



換上機師制服，在專業機師Kris引導下，模擬駕駛A320遊覽桃園機場上空。圖／翁睿坤、林煒凱

涵養都市藝文靈魂 2Gather 藝起吧

在專注體驗飛行之後，用藝文能量舒緩身心。鄰近橫山書法藝術館的「2Gather 藝起吧」，由熱愛書法的林奎一與兒子林聖鈞共同經營。「藝術和文化是都市的靈魂」，身為建設公司董事長的林奎一，希望能運用藝文形塑青埔未來的樣貌，於是將自家的大樓門面改造為藝廊咖啡館，作為都市藝文交流平台。2Gather 藝起吧在2樓不定期展出藝術創作品，店內裝潢也融合現代簡約風格與傳統書法藝術，處處洋溢著濃厚的藝文氣息。



位於2樓的藝廊空間，不定期展出各具風情的藝術創作。圖／翁睿坤、林煒凱

以藝文為主軸，也在餐點下足功夫。選自哥倫比亞聖荷西莊園的精品咖啡，以水洗處理及蘭姆酒桶發酵，入口是木質調的威士忌酒香，帶點核果與巧克力的氣息。店內也特別設計「一咖冰熱兩喝」的方式，熱咖啡融化冰球發出的聲響，讓喝咖啡多了一種趣味與感官體驗；手製甜點「芝麻牛奶戚風」，抹上灑入微苦法芙娜巧克力脆粒的芝麻牛奶醬，鬆軟戚風散發濃郁蛋香與清爽芝麻味；「焦糖布丁」則特選雞蛋、小農鮮乳與香草籽，綿嫩口感與微苦焦糖醬相得益彰。一邊欣賞藝術、一邊淺嚐甜品，讓藝術生活化、生活藝術化的信念，隨著咖啡香氣飄進來客心中。



在2Gather藝起吧藝廊咖啡館欣賞藝文、品嚐美味。圖／翁睿坤、林煒凱

綠地遊戲場 青埔市民活動中心

悠閒度過藝術與咖啡餘香繚繞的午茶時光，踏出戶外，在綠意盎然草坪圍繞的「青埔市民活動中心」，大舒筋骨、找回童心。獲頒「2018國家卓越建設獎最佳規劃設計類金質獎」的活動中心，於2018年正式啟用，活用整體建築空間，採地景遊戲式設計，設置了爬梯與溜滑梯等遊樂器具，打造成新奇有趣的活動場域，提供當地居民遊憩與孩童放電的空間。

活動中心的地景遊戲場，有親子同樂的「磨石溜滑梯」，三滑道以磨石子打造，寬敞溜滑，可挑戰不同姿勢的趣味滑法；滑梯旁還有兩段式的「攀岩坡面」，能充分活動四肢、挑戰自己攀爬至頂點的極限速度；登上屋頂露天平台後，左側可見「金屬旋轉溜滑梯」入口，不只外觀造型酷炫，更能享受暢快滑梯的快感。活動中心周邊佔地約1.3公頃的廣袤空間，可盡情跑跳、舒展肢體，增進身心健康外，也能漫步於草木植栽與埤塘共構的愜意景致中，擁抱城市裡的自然氣息。



磨石子溜滑梯具備相當的高度與坡度，十分受當地孩童歡迎。圖／翁睿坤、林煒凱

田中央家常味 山城亭

揮灑汗水後，騎上YouBike跨過老街溪、彎進田邊小路，在田中央的「山城亭」一嚐融合台日風味的家常菜。店主Nana活用在日本留學期間向打工的拉麵店師傅習得的好手藝，回台與先生Sam共同開設小餐館，用充滿溫馨感的家常餐點與用餐環境，溫暖大家的胃、療癒疲憊的身心。



用餐空間擺設的木桌椅、掛起竹簾的落地窗，營造出在家般的溫暖氛圍。圖／翁睿坤、林煒凱

從日本師傅傳授的湯頭為基底，結合在地人習慣的口味，研發出牛大骨和蔬菜慢燉的牛肉湯頭，以及用黑柿番茄、豬腿瘦肉細熬的番茄湯頭。招牌「番茄牛肉麵」結合兩種湯頭優點，濃郁中帶著清爽，嚼勁十足的特製拉麵與燉得軟嫩入味的紐西蘭牛頰肉塊，交織出彈性與綿密的口感；再點一盤「日式煎餃」作為配菜，高麗菜、韭菜、剝皮辣椒三種口味任君挑選，餃皮內滿溢肉汁的黑豬腿肉，不沾醬也美味；店家在沒有煎餃的日子，也供應香氣十足的「牛肉捲餅」，以豬油製作多層次的酥脆餅皮，包入滷牛腱肉、蔥段與自家熬製的甜麵醬，甜甜的滋味讓人吃了食欲大增！旅行最後，開懷地大啖天然食材堆疊出的層次美味，透過溫熱的食物，將一整天深厚充實的閱歷與暖意延續下去。



山城亭餐點採少量調味，呈現食物的原始美味。圖／翁睿坤、林煒凱

※本文轉載自 《桃園誌》No：81