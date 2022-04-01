本來在YouTube上很受歡迎的新聞頻道，從2022年4月1日起陸續要退出，三立新聞打前鋒先下架。這可不是愚人節假消息，而是各新聞頻道真的不得不的決定。圖/截自YouTube畫面

本來在YouTube上很受歡迎的新聞頻道，從今天起陸續要退出，三立新聞打前鋒先下架。這可不是愚人節假消息，而是各新聞頻道真的不得不的決定。

東森、TVBS、三立新聞等有線電視新聞頻道，在 YouTube 都有頻道，卻不約而同在4 月 1 日後要下架 。去年底曾傳出有線電視系統商要求調降授權金消息，現在又有新聞頻道三大家同時停止 YouTube 直播，令人聯想與系統商要求有關。一位頻道業者說，這當然有關係，尤其是有線電視系統MSO絕對有能力要求頻道商配合。這業者說，因為系統說新聞頻道在YouTube上架，會影響有線電視系統訂戶的收視意願。

台灣有線電視網路訂戶逐年減少，國家通訊委員會NCC 今年2 月底公布 ，2021 年第四季訂戶為 474 萬戶，季減 2.7 萬戶，且為連續第 17 季下滑，不斷創新低。目前在台灣有線電視仍有一定數量收視戶，也是台灣最大的收視平台，新聞台、體育台如不能在 YouTube 直播看到的內容，只能經有線電視收看。

在有線電視系統的多年來的要求下，三立新聞頻道終於在今天開第一槍，先下架YouTube上的新聞頻道，東森及TVBS會跟進，而年代、壹電視本來就沒有上YouTube，最後剩下民視新聞台還沒有決定何時下。一旦民視也退出YouTube，將來有線電視黃金地段新聞頻道，除了各新聞台的官網外，將只能獨家在將近500萬戶的有線電視系統上，才能看到即時新聞播出。