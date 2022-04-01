「點亮未來」公益畫展3月31日正式開幕。左起：明門扶輪社廖泳森社長、羅紹和執行長、高華柱秘書長暨夫人、葡眾企業曾張月董事長、曾美菁總經理、王寶詔顧問、陳品諺總監共同舉起愛心燈球下正式開展，更象徵著安得烈慈善協會與社會各界資源串聯合作，共同點亮孩子們的未來。圖／安得烈慈善協會

社團法人中華安得烈慈善協會多年來舉辦弱勢及偏鄉兒童的學藝競賽，透過活動發掘出許多才藝優秀的孩子，該協會於3 月31日再次與葡眾企業合作，在葡眾企業總部1樓大廳舉辦「點亮未來」公益畫展，展出第6屆學藝競賽的獲獎作品，藉由企業的公益支持，讓獲獎作品被更多人看見，成為獲獎同學的鼓勵。

國安會前秘書長高華柱先生暨夫人、葡眾企業曾張月董事長、曾美菁總經理、明門扶輪社廖泳森社長及社友代表，以及國防部後備指揮部政戰主任吳淑如上校等，均出席開幕活動。

葡眾企業總經理曾美菁在致詞時指出，每一年看到安得烈學藝競賽的優秀作品，發掘出很多藝術新秀，讓許多弱勢或偏鄉的同學們有機會展現他們的才華，建立良好的自我認同，以及增強自信心，葡眾企業很高興能提供場地展出他們的作品。

國安會前秘書長高華柱表示，非常敬佩葡眾企業致力落實企業社會責任，將公益信念化做實際行動回饋社會，長期以來與安得烈慈善協會等社福機構合作，將資源發揮最大效益，幫助更多有需要的人，帶給社會更良善的影響。

羅紹和執行長則表示，感謝曾董事長、曾總經理提供企業大樓的大廳空間舉辦畫展，並安排工作坊活動與安得烈一起推動生命教育，分享知福、惜福、分享和感恩的觀念。

本次畫展活動在葡眾企業曾張月董事長、曾美菁總經理、陳品諺總監、高華柱秘書長暨夫人和羅紹和執行長共同舉起愛心燈球下正式開展，更象徵著安得烈慈善協會與社會各界資源串聯合作，共同點亮孩子們的未來。

本次在葡眾企業大樓展出的作品為2021年第六屆學藝競賽得獎作品28件（包含作文作品12件、繪畫作品16件）。除了作品展出之外，現場也在4月7日、4月11日、4月14日中午11點至12點舉辦兒童工作坊，以創意藝術讓參與的孩子們學習知福、惜福、感恩以及分享的觀念。此活動為現場報名，邀請家長們帶著孩子前來參加。

「點亮未來」公益畫展展出至4月14日止，歡迎民眾前往欣賞。葡眾企業總部地址：台北市內湖區金莊路18號。



安得烈慈善協會執行長羅紹和（左）與葡眾企業董事長曾張月（中）一同觀賞畫作。圖／安得烈慈善協會