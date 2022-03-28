作者指出，要有效抵抗COVID-19疫情，必須靠自身和疫苗所提供的免疫力，建議政府即刻開放接種第三劑已超過12週的民眾，AZ或高端隨到隨打。示意圖／陳惠卿

昨天全國本土爆增83例武漢肺炎，大家皮要繃緊了！台灣不要成為第二個香港！

以下幾點報告：

第一：全民重拾戒慎恐懼之心！

疫情好像火災才剛開始，星星之火可以燎原，趕緊撲滅才能事半功倍，現在要做的是全民重拾戒慎恐懼之心，農曆春節過後到現在，大家也放鬆一陣子了，可以重新上緊發條；第一個非常簡單又高CP值，有賴全民共同努力的就是口罩確確實實戴起來；疫情已經兩年多，之前大家稍微鬆懈是非常合理的，一般人也沒辦法一直生活在緊繃的壓力之下；但是現在疫情又開始燒起來，請大家配合口罩戴起來，勤洗手，減少非必要社交活動。

第二：第三劑疫苗打起來！

截至3月25日我國COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑83.36％，第2劑78.18％，第3劑49.10％，政府有嘴講到沒涎，第3劑的涵蓋率還是不到五成，還沒打的請趕快去打！萬一這波擋不下來，擋不下來的機會是很大的，因為Omicron非常刁鑽，生命會找出路，病毒也會找出路，萬一真的擴散出去而一發不可收拾，那麼就只能靠自身和疫苗所提供的免疫力來抵抗病毒了，所以第三劑請趕快打起來！

第三：不要浪費任何一支寶貴疫苗！

因為AZ和高端比較不受民眾青睞，之前就傳出AZ或高端有可能會因過期而報廢，我國絕對不可以發生這種暴殄天物的事情，在有些比較落後的國家，民眾想打都打不到，政府應規劃即刻開放接種第三劑已超過12週的民眾，AZ或高端隨到隨打，如果有民眾願意打，就給他們打吧！如果打不完只能丟掉，那為什麼不給想打的民眾打呢！

相信自己，相信台灣；光是相信也沒用，要確確實實去做，才能保護自己也保護家人！