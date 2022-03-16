《給阿媽的一封信》公益教育集資計畫團隊由旅法導演陳慧齡與「島嶼的集體記憶計畫」核心成員及高雄三餘書店成員所組成，期望把《給阿媽的一封信》這部電影帶到世界各地，透過電影放映、映後座談及教案工作坊的方式，促成家庭、家族、社區的情感交流與跨世代對話，進而促進社會跨族群相互理解、凝聚共同意識。

曾是中學美術教師的陳慧齡至法國學電影，回到故鄉悼念離世的祖母之時，除了面對模糊的家族記憶，也意識到國家歷史的斷裂問題。因此，從2007年起，她開始往返台法，記錄各地家族故事。自2010年以紀錄片《給阿媽的一封信》拍攝計畫發起「島嶼的集體記憶計盡」（簡稱島記），2013年與全國各校合作，無償提供短片作為教材，進行跨域教學，並於2017年寫信給總統、會見教育部國教署署長與高雄市教育局局長爭取拍攝經費，也利用所得經費支持年輕導演的島記種子學校紀錄片、教師研習、偏鄉課程。2018年榮獲教育部第五屆「藝術教育貢獻獎」。

2021年陳慧齡終於完成紀錄片《給阿媽的一封信》，並獲得台灣、亞洲、歐美等多個國際影展肯定，2022年啟動《給阿媽的一封信》公益教育放映計畫。

陳慧齡說，這是一個歷時十年的行為藝術，透過給學生的美術作業，訪談祖父母並為他們繪製肖像畫，來拼湊歷史的記憶，並長期跟拍幾位年輕創作者以多元藝術詮釋家族記憶，不論是追溯阿公從屏東客家村落至滿州國當運將的故事，或是回憶白恐時期為藏匿逃犯哥哥而蓋地窖......串起不同歷史斷片直到建構出一個群像。

陳慧齡表示，她希望藉由《給阿媽的一封信》這部影片拋磚引玉，廣邀各界共同參與。在人類集體記憶的大架構下，用藝術去連結彼此。不管是從家庭、家族、社區、社會、國家，甚至與世界記憶連結，或是從世界史的視野回過頭來看台灣史與自身的連結，讓生在這片土地的每一個人可以循序漸進地用普世的語言「藝術」來建構集體記憶的方法，未來將可引導台灣新生代做出一連串的跨越：跨越族群、語言、文化、國家，跨越意識型態，跨越地緣政治的宿命，跨越台灣四百年來的存在困境，用藝術行動實踐台灣的轉型正義，為世界做出貢獻。

《給阿媽的一封信》公益教育集資計畫將進行至4月30日，民眾可以透過網路募資平台，捐款支持。

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