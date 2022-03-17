林衡哲「東方浪漫派音樂大師蕭泰然」新出版，林衡哲力推邊看此書邊聽蕭泰然音樂會，蕭泰然的音樂是台灣人的心聲。(圖/陳俊廷)

林衡哲「東方浪漫派音樂大師蕭泰然」新出版，林衡哲有感地說：邊看此書邊聽蕭泰然音樂會有雙重感受，蕭泰然的音樂可說是台灣人的心聲，其一生最大的願望就是把台灣的美傳播到全世界。

「謹以此書，獻給蕭泰然在天之靈以及熱愛音樂的愛樂者」林衡哲回憶記得蕭泰然生前曾經問他：「Dr.LIN，你可以替我寫一本像你寫的『馬勒傳』，那麼精彩的傳記嗎？」林衡哲說：「耗費三、四年，非常辛苦撰寫終於完成。」。

林衡哲17萬字新作「東方浪漫派音樂大師蕭泰然」李遠哲、李永得、陳郁秀、石青如」朱宗慶、林昭亮、金希文、高俐理、陳文石、陳慧中 、陳麗嬋、葉綠娜、盧俊義、蕭美媛、呂紹嘉、陳隆、蘇顯達與楊智欽等共18位蕭泰然知音聯合推薦。其中，高俐理為蕭泰然妻子的親戚，她在推薦序說，他邊看該書邊聽蕭泰然音樂，聽到1947序曲，竟不知所以的嚎啕大哭，對於我這麼一個三分之二以上都在異鄉生活的人，蕭大師的音樂帶來不可思議的療癒效果，所有的思鄉情懷全都在他的作品裡淋漓盡致地宣洩。

蕭泰然曾長達17、18年被列為海外黑名單，在美無法返鄉台灣，而這期間也是其創作享譽國際的年代，1988年到1990在林衡哲任「南加州台灣人聯合基金會」TUF會長時，催生蕭泰然三首協奏曲，把蕭泰然由民族樂派的郷土作曲家，躍昇為國際級的東方浪漫派大師，開始在國際樂壇大放異彩。在南加州期間（1978〜1995)，林衡哲成為蕭泰然推動海外台灣人文藝復興的知音與文化戰友，共同主持十年「台灣文化之夜」以及十場「台灣名家演奏系列」，1989年共同帶領北美洲台灣人音樂文化訪問團，巡迴全美十二大城，舉行「台灣文化講座」和「台灣名家音樂會」。

林衡哲口述「東方浪漫派音樂大師蕭泰然」在美包含開啟進行首次台灣文化獨立講座，當時蕭泰然主講建立「台灣文化音樂主體性」、謝里法主講美術主體性，東方白講文學主體性、林宗義講歷史主體性。

1980年代，芝加哥台美人同鄉與醫師們因受美麗島事件影響，成立北美洲第一個「台灣人聯合基金會」支持同鄉會文化活動，隨後肯薩斯州同鄉成立第二個分會，而南加州也在1985年在林衡哲提議下成立南加州分會。南加州台灣人聯合基金會的成立對蕭泰然及海外台美人的文化活動，產生歷史性的影響。

※完整內容上網影音。林衡哲口述與談新作「東方浪漫派音樂大師蕭泰然」。與

張信行醫師1947序曲世界首演(及1995島國的旋律1947 Overture首演(陳文成基金會.台美基金會合辦IN台北)

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