為了農業的永續發展，政府應該務實檢討問題所在，調整獎勵條件、獎勵金額、比率分配及考核機制等等，才能激發科研人員。示意圖／擷自網路，民報合成

俄烏戰爭讓糧食供應暨安全問題再度受到全球關注。「農雖舊業，其命維新」，國內農業產值雖然只佔GDP 的1.6%，但是它對因應未來氣候變遷、糧食安全、民眾營養健康、生態永續的重要性與日俱增。

當前台灣農業確實存在諸多難題，包括基層勞動力短缺、產銷經常性失衡、穀物產量不足需大量仰賴進口、國外市場開拓不易、農地大量流失等等，想要解決這些問題，科技研發與創新將扮演關鍵性角色。

只是科研項目眾多，且相關人力及經費配置有限，除了鼓勵民間企業投入研發工作外，如何提高科研人員的研發動能以及列出國家農業優先發展項目，將有限的人力及經費做最有效的運用，才能在未來日益激烈的國際農業競爭環境中取得一席地位，台灣政府在這方面的施政明顯不足。

中國大陸有14億多人口，面對當前複雜嚴峻的國際形勢及疫情帶來的新挑戰，為了讓中國人民端牢自己的飯碗，需要有自主的科技包括新技術、新品種、新裝備等，來確保糧食安全，以穩産保供的確定性，來應對外部環境的不確定性。

這些新科技的創新研發，需要龐大的研發經費及人才。為此中國大陸《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃》「十三五（2016-2020年）」農業科研機構經費共投入610.19億元人民幣，比「十二五」增加51.23%，「十四五」估計會更高；而台灣農委會每年1400多億元預算中，科研預算僅40多億台幣，遠遠不足實際需求。

人才是農業科技自主創新的關鍵所在，人才興，則農業興。目前中國大陸的育種科技創新能力不足，農業科技人才在結構、品質上，存在一些短板弱項，尤其在部分領域科研人才斷層問題凸顯（研究人員年齡老化將影響創新觀點的嘗試，進而影響科學的進展）。如何打造一流農業科技領軍人才和創新團隊，養成青壯科技人才，並促進科技與産業深度融合，成為國家施政的重點項目。

總體來說，現今中國大陸創新能力仍然偏低、規模偏小，缺乏科技領軍企業，農業上市公司研發投入僅占所有上市公司平均水準的46%，農業科技經費主要來自政府（超過80%），社會資金占比不到20%，需要鼓勵民間企業更多投入。

為培養及提高科研人員的研究動能，中國大陸推動了一系列的改革措施，包括：1.減輕科研人員事務性負擔：從簡化預算編制、下放預算調劑權、擴大經費包乾制（complete ratio ing system）範圍、擴大結餘資金留用自主權等入手，賦予科研人員更大的經費使用自主權，為科技創新「減負鬆綁」。

2. 針對關鍵核心技術攻關，實施「揭榜掛帥」制度：賦予「掛帥者」技術路線和科研經費調整自主權，自行提出經費需求，自由組建創新團隊，誰有本事誰就揭榜，讓更多有潛力的年輕科研人才盡情發揮，以促進科研重大突破。

3. 實施「賽馬」制度：採分散化、分階段資助方式，對同一科研任務允許有兩個及兩個以上創新團隊同時獲得立項，引入同台競爭機制，採取不同技術路線加速創新步伐，提高科技投資效率。這些措施若能認真落實，將有助於中國大陸農業科技的研發和創新。

反觀台灣有關農業研發的主力，仍然集中在公家單位及學術機構，民間企業參與研發的意願及積極度不高。過去政府為獎勵農業科技人員，曾訂定「行政院農業委員會科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」、「農業實驗研究教育及推廣人員獎勵辦法」（後改為「農業發展有功人員獎勵辦法」）等，給予研發有成的個人及團體獎勵金，只是實施迄今效果有限，對產業的直接貢獻度不高，未能有效解決當前農業迫切需要克服的難題，亦即研發與產業無法有效結合。

為了農業的永續發展，政府應該務實檢討問題所在，就獎勵條件、獎勵對象、獎勵金額、比率分配、獎勵審查及考核機制等等做出調整，才能激發科研人員的積極性、主動性和創造性。

同時，鑑於多年來台灣農業科技研發成果，傾向廣告化及浮誇化，往往言過其實，實用性不高導致農漁民對科研成果的信賴度降低，政府有必要建立科研誠信承諾機，採自律與監督並重，導正歪風，才能讓科研與產業需求做深度融合，帶動台灣農業技術的升級！