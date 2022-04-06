回對武漢肺炎，整體而言，我國民眾疫苗保護效果應該優於中國，但是今天的成功不代表明天的成功，全民務必持警戒之心，須知生於憂患死於安樂。／Pexels免費下載

截至2022年3月31日為止，台灣武漢肺炎疫苗第一劑的人口涵蓋率是83.43％，第二劑的人口涵蓋率是78.36％，第三劑的人口涵蓋率為50.12％；近日來疫情爆發，本土確診人數上升，全民應秉持警戒之心，絕對不可輕忽怠慢，要以中國上海和香港為借鏡。

和上海以及香港比較，我國的優勢是，我們接種的都是全世界最高級的疫苗如莫德納、輝瑞B N T、AZ和台灣國產高端疫苗，而中國許多民眾接種的只是世界衞生組織認可的科興或其他中國製疫苗，香港也有許多民眾接種中國製的科興疫苗；另一方面，香港的老年人口疫苗接種率比台灣還低。

所以整體而言，我國民眾疫苗保護效果應該優於中國，但是今天的成功不代表明天的成功，全民務必持警戒之心，須知生於憂患死於安樂。台灣有不眠不休的中央、地方政府防疫指揮體系，和全國全年無休的醫療團隊，還有全民主動配合政府政策防疫，這就是我國在過去兩年多來可以維持一個高水準抗疫表現的原因；展望未來，精準疫調匡列，確實隔離和疫苗仍然是不可或缺的防疫手段。

最近到底要病毒清零或與病毒共存成為政治人物和社會討論的議題，其實病毒清零和與病毒共存只是一體的兩面。至於需不需要清零？要付出多少代價來清零？這是可以討論的議題。但是有時候想要清零還不見得就可以清零，病毒擴散出去就如同打開潘朵拉盒子，想要收回都收回不了，那就只好與病毒共存了。

所幸的是Omicron越來越接近流感病毒，和兩年前相比，Omicron的傳播能力比兩年前剛開始的武漢肺炎病毒株還要強、還要刁鑽，但是在接種三劑疫苗之後，Omicron的致死率和重症率比兩年前的武漢肺炎病毒低很多，這是我們可以不要恐慌的理由。

台灣不以強硬的封城為代價，而以民主的方式、以軟實力、以柔性的方式，獲得良好的防疫成果，這個是過去兩年來全民共同努力的防疫成績。台灣對世界的貢獻是台灣用精準疫調匡列，確實隔離來有效控制疫情，可以稱之為台灣經驗。未來如果沒辦法清零，現在我們有疫苗建立的保護傘來保護民眾。

精準疫調匡列、確實隔離並且再接再厲打疫苗，這就是台灣經驗，也是台灣對世界公共衛生的貢獻，我們正在書寫教科書！