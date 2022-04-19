僅管多數的國際媒體或戰略專家都認為，俄烏戰爭最後決戰，俄羅斯將會是失敗方，但是，只有普丁（ Vladimir Putin）與跟隨普丁的傻瓜俄羅斯人，認為俄羅斯會勝利，剛勸和失敗，結束拜訪，離開克里姆林宮的奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）說，「普丁活在自己的世界。」

其實，普丁並非完全無知，他知道自己被自己人坑了，從他軟禁國防部長，以及關押涉貪的軍事將領，就可以看出普丁已經明白，自己執政20幾年的結果，造就出一個貪婪的政府，腐爛的武器、紙作的防彈衣、過期的軍糧，使俄羅斯成為國際笑柄，但普丁已經騎虎難下。這場最後決戰，與其說是俄烏戰爭，還不如說是普丁與自己的戰爭，戰與和都在普丁一念之間。

美國《紐約時報》的首席專欄作家湯姆斯佛里曼（Thomas Friedman)，為俄烏戰爭寫了專欄，不留情的說「談和吧，傻瓜」，這句話當然針對普丁，華府的國安鷹派蘇利文，早在戰爭開打就說了「我們會搞定。」搞定什麼？簡單說就是讓俄羅斯吃敗戰。

20萬大軍圍攻基輔，已經證明傳統武器不敵科技應用，前幾天，俄羅斯黑海艦隊旗艦莫斯科號被擊沈，告訴普丁，海權空優，並不在俄羅斯手上，普丁很生氣，想拿下馬斯克的星鏈報仇，卻已經太慢。

國際媒體形容這場大衛和巨人哥利亞的戰鬥，聖經早就預言結局，雙方都是天主教徒，顯然，上帝決定站在彰顯公義的一方。

根據日本媒體為俄羅斯開打以來的軍事花費試算，每天一張開眼睛，俄羅斯就要花費7,000億台幣，戰爭已經進入53天，算一下，俄羅斯花了多少錢，本來，戰爭本質就是金錢戰爭，沒錢沒糧，還打什麼？

日本人最懂金錢，因為德川家康為日本帶來200多年和平，結束戰國時代，有人問德川如何辦到，德川說，「叫各地大名出錢蓋廟，沒錢就不會打戰了」。

每顆射出去的導彈，都是白花花的銀子，俄羅斯再有錢，也不堪常期折騰；反過來看烏克蘭，背後有美國、有歐盟，戰爭打越久，越有利烏克蘭，10年阿富汗戰爭，整垮蘇聯，如今，普丁重蹈覆轍，所以佛里曼罵普丁傻瓜，其來有自。

美國軍援烏克蘭已經透明化，軍援清單中，可以從1萬公里以外遙控的MQ9死神無人機，竟然在名單中，這隻無人機曾經在加州遙控，幹掉伊朗聖戰士軍頭，媒體還記憶猶新，請問，美國動員所有衛星，從數萬公里外監控戰場，這樣算不算參戰？

現代沙皇普丁早就敗了，用基督的話說，普丁若不知反省，再造殺孽，最後押注的就是他自己的人頭了。