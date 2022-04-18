今年情人節前一天是星期日，和兒子到東京中央超市，買了些鮮美的生魚壽司，滿足對日本料理的渴望。和往常一樣，超市生意興隆，付帳時處處排長龍，稍微巡迴看一下，選了一個隊伍較短的，正要往前進一步時，左側突然爆出一輛推車，一個亞洲女人，面無表情，向我們瞄了一眼，一句話也沒說，快速將她的推車，硬塞入我們前方，一副理所當然，看了令人不爽，硬忍了下來。

遇到美式「程咬金」，只有自嘆倒霉，幸虧當時心情不錯，沒有不悅臉色，但怕等在他們後頭，看久會有不良反應，萬一忍不住，去質詢她的插隊行為，場面可能難堪。所以默默地挪向另一個櫃台，雖然隊伍長了些，但遠離是非地，眼不見為淨，博得心神安寧，也是良策。

半路美式程咬金

勉強忍下不滿心

默默遠離是非地

君子風度又文彬

推車長龍許久都未前進，往櫃台遙望，有對帶著一個小孩的年輕東方人夫婦，在等著結帳，服務櫃台上已一大堆物品，但是，他們推車內還有另一大堆。我和兒子邊等邊聊天，看到那對程咬金，早已結帳完畢，覺得當時應該忍耐一下，不該換櫃台，然而為時已晚，只好再耐心地等，遇到了，就只有接受。

好不容易，那對年輕夫婦付完帳，將櫃台上的食品取走，再等了約五位顧客，換我們結帳時，輕聲地問那店員，前面那對夫婦買了多少？他面帶微笑地說「500多元。」我也笑著「難怪要那麼久」，想藉機表達我久等的不耐煩。誰知他接著說「我曾算過1,000多元的」，似乎在暗示我，別小巫見大巫，等500多元的結帳算什麼。當時我心底只有讚嘆，向他說了「真的啊，不簡單。」沒見過世面，有時候會以為很大不了，看多了，見怪不怪。

耐心櫃台結帳員

認真工作微笑臉

久等心煩是難免

看多之後不棄嫌

結完帳走出店門，已將近下午一點，停車場仍然滿滿的，和剛到超市的時候沒有兩樣，走到停在邊遠的車，將食品放到車內，坐到駕駛位上，換了太陽眼鏡，車子要往後退時，忽然覺得車子往右傾斜，以為輪胎漏風，請兒子下車檢查。

兒子說沒有問題後，放心的慢慢地開動，但我還是覺得車子往右傾，出了停車場，過一個紅綠燈，感覺很不對勁，將車子開離馬路，轉到右邊的停車場，車子停穩熄火，打開車門走出來，天空好像在旋轉。

我知道身體出狀況，但是不知道為什麼？趕緊坐下來，是血糖過低？耳朵出問題？或是其他更嚴重的？腦袋似乎還清楚，但是找不到答案。兒子問是否要叫救護車？我認為沒有必要，將頭放低，繼續休息，看後續狀況再決定，陣陣雜念上心頭，無限的恐怖，因為無知。

車子沒有往右傾

只是自己失平衡

幸虧腦袋尚清醒

懷疑血糖耳朵病

拿出剛買的零食，大口的吃，兒子到對面的便利超市，買一瓶礦泉水和飲料，喝了一些，過了大約半小時，感覺比較正常些，慢慢地站起來，在附近走了兩三圈，頭不再暈，決定開車回家，20多分鐘後，順利回到家。

一個從未有的經驗，如今回想起來，還是有點恐怖，尤其那莫名的感覺，更是心驚惶惶。是老了？還是本來就如此脆弱？當天晚上，上網和醫生約診，最快也要等到星期二電話看診。

隔天星期一，學校有課，40分鐘的車程，兒子不放心我自己開車，陪我到學校，上完課後，再一起回家。星期二早上，醫生聽了我的描述，認為應該是內耳出問題，不必吃藥，醫學上不知道原因，也沒有防範的方法，萬一再發生時，再和醫生聯絡。聽來好像不是大問題，兒子仍然不放心，星期二繼續陪我到學校，連續兩天，開車上班有人陪，感覺溫馨。

休息之後頭不暈

車子到家人平順

兒子相陪上班去

感覺溫馨又貼心

一星期後，和另一科的醫生例行看診，她問我最近如何？本來只是聊天性質，順口告訴她頭暈的事，她皺起眉頭，看我數年來的體檢報告，膽固醇及血糖都還好，也認為應該不是大問題，但為了確定腦部健全，幫我訂了腦部核磁共振掃描，而且要儘快執行。這期間，每天服用微劑的阿斯匹靈，隨後的數天，整個腦袋就想著腦袋。

檢查當天，清晨六點半到醫院報到，換好衣服，室內冷氣特強，渾身嘶嘶駿（台語），好不容易輪到我，進掃描室前，技術人員問我，是否要先上廁所，去了，清空膀胱。

進到掃描室，他先細心說明，頭部四周儀器擺定，再將我推進掃描筒。我閉上眼睛，告訴自己要冷靜，但是，那敲打撞碰的吵雜聲，對耳朵不停地疲勞轟炸，欲將噪音當交響樂享受，談何容易，前後一個小時，誰說心境決定處境？現實的處境，基本上就是現實，只有接受，幸虧有先上廁所，否則可能鳥（較，台語發音）難耐。

核磁共振掃腦袋

噪音冷氣不斷來

上完廁所尿不在

否則緊逼鳥難耐

好不容易，吵雜聲不再，一切回歸平靜，躺著的圓筒，慢慢地從掃描筒出來，鬆了一口氣，但是，苦了無辜的雙耳。回家後數小時，檢驗報告出爐，腦部正常，頭殼無歹，頸部的兩條動脈，一條流動正常，另一條有點怪，可能是儀器干擾，或是其他因素，掃描片無法確定。

超小心的醫生，再訂了一個超音波掃描，因為狀況不再緊急，要等一個多月。4月13日的超音波掃描，和核磁共振掃描相比，輕鬆多了，不用換衣服，鞋子不必脫，只要平躺下來，頭稍微傾斜就可以。聽到超音波偵測器，在脖子滑動時，發出類似細水流聲，節奏分明，悅耳動聽，前後約20分鐘，真快。

當天下午，報告出來，一切正常，鬆了兩口氣，兩個月來的擔憂，頓時消失。但是，仍然不知道為什麼，那天會突然頭暈，莫非這就是人生，不是所有的問題，都找得到答案。一陣緊張之後，沒事，希望台灣的疫情，也是沒事。歸零？共存？政策會小轉彎嗎？兩個月，不算長，但不好受；兩年疫情的騷擾，不算短，很不好受。台語結尾不囉嗦。

失去平衡人煩惱

醫生小心無潦草

歸零共存啥結果

合理政策眾人好