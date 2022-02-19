最近，藍營為了誰到高雄選市長，可以再現韓流，打起口水戰，支持正在行腳四百公里的羅智強有蔡詩萍，反方卻是蔡正元，蔡名嘴認為：羅智強有政治戰鬥力，具備成為製造新韓流的潛力，蔡正元卻不以為然，但是兩人的論點都忽略一個事實，2018年那場韓流，不是偶然結果，而是精心布局的認知作戰，說得精準一點，就是媒體加上耳語傳播，對人民所進行的思考顛覆，整個顛覆過程不出三種：欺瞞、包裝、洗腦。

任何一個政客，只要經歷這種過程，即便是草包也會變成大智者，這種手法與電話詐騙沒兩樣，前者利用選民對於政治所影響的生活，產生大旱望雲雨心態，後者利用人性貪念，唯一不同，前者需要一段時間鋪陳，需要口號，語彙，後者卻只要一通電話，人為何容易受騙，因為我們都有心理缺陷，這些缺陷投射在生活、社會、政治的取捨上，這也可以解釋韓流消退後，罷免聲音壓過投給他的選票，原因很簡單：人們感覺受騙，最直接感受就是承諾發大財沒有實現，有些受騙者清醒較快，有些人還在睡，如此而已。

羅智強能否再造韓流，或者他是否具備那種政治特質，其實都不重要，重要的是誰願意擔任製造海嘯的地震器，四年前那一場造王者，是某電視台，已經被趕走到網路，今年，至今尚未看到造王者出現，否則，就這種四百公理尋知音的活動，就可以每天大作文章了，不只作文章，還可以製造出偉人的故事。

說說偉人故事，與話術欺瞞技倆，都是傳媒灰色地帶，就好像把有錢人說成庶民，把吃魯肉飯說成生活簡樸，把喝礦泉水想像成貧窮，這其實都是最大欺瞞，違背現實和常識，偏偏很多民衆最容易買單，而且不去計較真假。

其次是包裝，任何禮物，因為包裝而顯其貴重，人也因為包裝，可以掩蓋缺點，顯出優點，這是傳播和視覺效果大學問，六Ｏ年代，甘迺迪競選總統，包裝師告訴攝影師，辯論拍照，盡量拍側面，提供給報館，因為甘迺迪側面照具有魅力，這是正面表列的包裝，負面表列就是消去法，隱藏缺點，例如把禿頭缺點和偉人連結，降低人們對英俊的標準，這些都有賴包裝術。

最後就是如同廣告般，對政客優勢的反複傳送，這就是洗腦技術，透過語言，影像，營造出政客的慈悲、聰明、智慧、光明、謙虛，集偉大於一身，甚至與神明聯想，如此一來，造王才能成功達陣，試問：有人會下這麼大力量，去製造羅智強嗎？

如果答案是否定的，我只能說：抱歉了。

韓流是否消退，當事者最知道，國民黨卻還沉浸在2018年韓流外溢效果，搜刮了縣市席次，還想在2022年再搞一次，卻忘了老韓被高雄市民罷免的啟示，因為，沒有人會被騙兩次。