作者分享，故事中的受刑人從不認識字到會寫已有些水準的毛筆字己經是一件奇事，他能認罪悔改成為主耶穌的學生，更是最大的神蹟。示意圖／Pixabay

幾年前法律扶助基金會分派一件極刑重案，委任我擔任其中一名被告的辯護人。

我的當事人自幼母親離家只跟父親到處打工討生活，沒受學校教育而識字很少亦不會寫字。他被兩位比較年長的共犯（死刑確定）找去偷竊，結果卻共同殺死了被害人 。

歷審都判決他們死刑，發回更審多次。一次更審中我提出他寫給被害人家屬的懺悔信，期望能夠減刑，反而被法官認為原來是假裝不識字而維持原判。他最後一次發回更審，我請求法官傳訊輔導他的基督教更生團契牧師具結作證，證明他開始識字、寫字是在看守所，由他們教導學會的，也有認罪悔改確據。因此他才被改判無期徒刑。

服刑中，他真心悔改而信主受洗。每天勤讀聖經、靈修禱告，也力求上進 ，努力練習毛筆字。他每次寫信給我都用毛筆寫，字體越來越工整，連我的助理收到時都很驚奇，不敢置信。使我最感欣慰的是他的行信中充滿信主受洗後的喜樂與感恩，他從不認識字到會寫已有些水準的毛筆字己經是一件奇事，能認罪悔改成為主耶穌的學生，更是最大的神蹟。

2014年聖誕節前夕他送我一幅寬75公分長135公分的超大型畫框，宣紙上除了有用毛筆字抄寫的主禱文之外，字中還有鳥圖畫作的「心想事成」，沒想到他竟學成會寫繪畫的手藝！

誠然見證了上帝的大能，使一個已經被視為罪該萬死、不可救藥的兇犯 ，竟能脫胎換骨，得到上帝的憐憫以及拯救，成為有永生盼望的新造的人，而且得到似乎是不可能的手藝恩賜。使人罪得赦免，是道成肉身、降世為人的耶穌基督來到這世界上真正的意義及目的 。