幾年前法律扶助基金會分派一件極刑重案，委任我擔任其中一名被告的辯護人。
我的當事人自幼母親離家只跟父親到處打工討生活，沒受學校教育而識字很少亦不會寫字。他被兩位比較年長的共犯（死刑確定）找去偷竊，結果卻共同殺死了被害人 。
歷審都判決他們死刑，發回更審多次。一次更審中我提出他寫給被害人家屬的懺悔信，期望能夠減刑，反而被法官認為原來是假裝不識字而維持原判。他最後一次發回更審，我請求法官傳訊輔導他的基督教更生團契牧師具結作證，證明他開始識字、寫字是在看守所，由他們教導學會的，也有認罪悔改確據。因此他才被改判無期徒刑。
服刑中，他真心悔改而信主受洗。每天勤讀聖經、靈修禱告，也力求上進 ，努力練習毛筆字。他每次寫信給我都用毛筆寫，字體越來越工整，連我的助理收到時都很驚奇，不敢置信。使我最感欣慰的是他的行信中充滿信主受洗後的喜樂與感恩，他從不認識字到會寫已有些水準的毛筆字己經是一件奇事，能認罪悔改成為主耶穌的學生，更是最大的神蹟。
2014年聖誕節前夕他送我一幅寬75公分長135公分的超大型畫框，宣紙上除了有用毛筆字抄寫的主禱文之外，字中還有鳥圖畫作的「心想事成」，沒想到他竟學成會寫繪畫的手藝！
誠然見證了上帝的大能，使一個已經被視為罪該萬死、不可救藥的兇犯 ，竟能脫胎換骨，得到上帝的憐憫以及拯救，成為有永生盼望的新造的人，而且得到似乎是不可能的手藝恩賜。使人罪得赦免，是道成肉身、降世為人的耶穌基督來到這世界上真正的意義及目的 。
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