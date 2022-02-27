黃帝穎律師說：根據行政程序法第117條規定，對於已經超過救濟期間的違法處分，都可以自行撤銷；但是行政機關常常認為責任不會被追究，將錯就錯，錯到底。涂醒哲也說：「我們要替太極門平反」！把威權時代的錯誤真正平反…

今年適逢二二八事件75周年，各界舉辦紀念活動，除了強調自由、民主、人權的價值，最重要是「避免重蹈覆轍」。3月1日為「聯合國零歧視日」，在促進聯合國所有成員國在法律前和在實踐中的平等，強調免遭歧視的權利，彰顯世界人權宣言對於人權的保障。聯合國/ NGO 世界公民總會等20多個民團，2月26日於臺灣大學應用力學館舉辦「二二八事件紀念日」暨「聯合國零歧視日」守護人權論壇( https://youtu.be/xsa_8neYSiQ )，邀請國內外專家學者及受害者家屬參與，匯集各方專業建言，期盼能幫助臺灣真正步上國際民主人權正軌！

太極門掌門人暨聯合國/NGO世界公民總會副主席洪道子博士致詞中表示，沒有人權，就不會有和平，這已是國際間的共識與實踐的目標。有良心才有愛，有愛才有人權，有人權才有真正的和平！洪道子博士感謝大家的參與為社稷生靈付出，無私奉獻所學與經驗，以濟世助人之心，提供國是革新建言，有助冤案得以獲得有效救濟，進而消弭歧視，避免冤案再發生、人民受害！

主辦單位表示，被學者稱之為「法稅二二八」的太極門案件，至今仍未得到平反。1996年太極門遭到以宗教掃黑為名的整肅迫害，太極門遭檢方指控涉詐欺、逃漏稅。2007 年最高法院判決確定太極門無罪無欠稅，然國稅局仍無視法律，持續違法課稅，甚至將太極門修行聖地違法拍賣，收歸國有，嚴重違反世界人權宣言及國際人權兩公約、憲法明文保障之宗教信仰自由等基本人權，引起國際人士高度關注並行動聲援。

知名人權雜誌《寒冬》執行編輯Marco Respinti表示，稅案只是台灣政府用來剝奪太極門師徒的信仰自由人權的一個藉口。太極門案因牽涉信仰自由的人權問題，所以不再是國內財稅案，而是變成國際關注的人權議題。義大利新興宗教研究中心CESNUR創始人Dr. Massimo Introvigne在華盛頓特區拜訪國會議員、記者及美國政府人權專家時他們都對太極門案件感到驚訝。日前更有25位國際專家連署寫信給蔡英文總統表達關切，呼籲應立即解決太極門案。

爭取個人及組織良心自由協調會(CAP-LC)主席Thierry Valle指出，CAP-LC已經提請聯合國人權理事會關注太極門案及其在台灣遭受到的不公。在人權理事會上，強烈譴責使用財政武器傷害太極門的方式，以及國稅局企圖摧毀太極門組織的無良手段。

前司法院大法官暨副院長城仲模希望每個人要從應該有的良知、良心、理性去合理處理每一件事情。針對國稅局錯誤及行政法院錯判的太極門1992年假稅單，他點出重要的問題在於分權裡的司法權有沒有擔當，司法權判決之後，行政機關有沒有精準、正確地去執行？號稱五權憲法，七、八十年下來，證明憲法上所說的五權根本沒有作用。

前立法委員涂醒哲表示：「我們在這裡要替太極門平反，弄到變成國際事件，外國朋友都要寫信給蔡英文總統，漏氣啊！」他呼籲現在的政府不要為威權主義背書，勇敢把威權時代的錯誤真正平反，才有人權。

臺灣財經刑法研究學會理事長陳志龍認為，228其實根本沒有平反，到目前為止沒有真相、沒有人權，也沒有平反。真的人權其實要撥開迷霧，看到真方向，出發點是要讓人民有人權，目的要讓臺灣變成人權燈塔，讓這些受難的人能夠平反，而不是不理不睬。

輔仁大學法律學院教務副院長兼法律學系主任吳志光表示，在太極門案裡很淺顯的問題，為什麼就某個年度有差別待遇？為什麼法律上會有不同認定？為什麼司法沒辦法有效救濟？為什麼行政機關不能自我反省？他認為如果沒有太極門案件，大家不會發現法律上、執行上會有那麼多問題存在，希望政府能夠坦然面對，不要再有下個冤錯假案發生。

台北律師公會人權委員會委員黃帝穎律師分析，德國轉型正義要做的步驟是真相的發掘，責任的追究，正式的道歉，最後是和解。台灣真相發掘只發掘一半，對於加害者責任的追究或者是加害者至少把真相的釐清，是沒有做的是。根據行政程序法第117條規定，對於已經超過救濟期間的違法處分，都可以自行撤銷；但是行政機關常常認為責任不會被追究，將錯就錯，錯到底。我們在對抗不公不義，追求民主自由是永遠！