中山大學校友總會、台灣高雄醫學大學全球校友總會聯合主辦專題演講「尋找臺灣新願景」。林佳龍說：台灣就是要從「世界的台灣」邁向到「台灣世界好」！(圖/陳俊廷)

林佳龍說：台灣就是要從「世界的台灣」邁向到「台灣世界好」！中山大學校友總會、台灣高雄醫學大學全球校友總會聯合主辦專題演講「尋找臺灣新願景」，今（26）日在中山大學舉行，前交通部長、無任所大使林佳龍主講。

林佳龍引述蔣渭水百年前文協成立時的話，他強調，台灣一定是台灣人的台灣，這是最大的台灣共識。台灣要和世界相處，所以我們要成為世界的台灣「樂為世界人」，台灣就是世界公民。

林佳龍並說：「我在啟動一個未來10年願景的計畫，叫做挑戰2032。這個計畫是有政治時程…」

他也舉例美國總統拜登任內提出推進自由開放印太地區、建立區域內外聯繫、推動區域繁榮、強化印太安全、建立氣候變遷、新冠肺炎等超越國界威脅能力等五大戰略，建議台灣應推動二次民主改革，落實國家正常化深化民主根基，推出數位民主治理與數位產業發展等台版印太戰略，促進國際合作。

此外，他認為「智慧醫療」是台灣新的護國神山。台灣高醫大校友總會榮譽理事長劉景寬在擔任「高醫大校長時期」與中山大學合作力推多年“攻頂聯盟”，中山大目前新設學士後醫學系已拍板上路，劉景寬今也上台致詞。中山大與台灣高醫大全球校友總會正積極推動兩校合併計畫，盼「中山高醫齊UP」！明27日將在高雄三民區願景軒舉行座談會。

中山大學正積極發展醫學院，中山大學校友總會理事長、巴巴事業董事長黃烱輝捐贈2億元，協助中山於仁武校區興建醫學教學大樓。黃炯輝今推崇肯定林佳龍與大家分享台灣新願景，而林佳龍新書「科技特派員」亦是緊抓未來發展趨勢。

※從臺灣的「流動」產生人與人之間的「互動」，讓生命充滿「感動」 一系列理念型塑今天的主題-臺灣新願景。林佳龍演講「尋找臺灣新願景」彙整智慧生活、元宇宙、物聯網...等前瞻思維分享台灣邁向世界新未來的現在進行式完整內容上網影音。