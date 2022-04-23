上海徐匯區社區居民挨餓，但是，有一段視頻揭露，外地捐贈的蔬菜水果任它腐爛滿地，一位居民憤怒的痛罵說：「這是甚麼樣的國家？」

為了顯示上海人物資充足，上海副市長陳通跑到一個社區家庭巡視，巡視前，先把這個家庭的冰箱塞滿，然後擺拍，網路上一片罵聲：「這哪裡是鬧飢荒，根本是在過年。」

中國韮菜已經對黨國高官擺拍痛恨不已。副總理孫春蘭奉命巡視上海，擔心被韮菜們痛罵，連社區都不敢進，找了大樓頂樓陽台，假裝巡視擺拍，結果被無人機抓包。黨國高官習慣作秀，原因無他，沒有所謂言論自由的政權之下，不管媒體如何書寫，都是在黨國控制中，所以，高官造假，堂而皇之，你小小韮菜能奈我何？上海上演的荒謬劇，當然不只這一個。

過去底層人民生活痛苦，遭到壓迫，上海的中上層聽不到；當異議人士起身反抗暴政，上海人不聲援，當律師被抓進牢裡，上海人說不關我的事。如今，苦難和死神終於來到自家門口，知名小提琴手自殺了、教授死亡、藝術家自殺、知名經濟學者老母無法求醫，上海的菁英們才知道「這個國家不是個國」。

中國這個國家，之所以荒謬，因為只有一個人說了算，沒人問責，沒有媒體質疑，更不用說統治者自我反省的「知恥近乎勇」了。

這到底是誰的錯？是老共？還是縱容老共走向囂張霸道的人民呢？

過去，毛澤東對付天下人責難，只有簡單一招，「西方帝國主義喜歡的，我們必定反對；西方帝國主義反對的，我們誓死支持。」如今，習近平也用這一招，面對武漢病毒，帝國主義全面躺平了，要與病毒共存了，只有中共堅持清零。專家說不可能，他就創造出一堆有的沒的語詞，「動態清零」、「社會面清零」。所有解釋權，都由老共說了算，疫情死了三人，搞出囚禁2,500萬人大陣仗，怎麼說，也很難令人相信數據，這三人難道是皇親國戚嗎？

上海還沒完，又傳出蕪湖死了一人，全城也封了，300多萬人又等著挖鼻孔。一位長居上海的台商告訴我，他的鼻孔被挖到比起澎恰恰還要大。我告訴他，疫情已經三年，我還沒被挖過一次，他終於知道「還是台灣好」。

中國問題專家何清漣，在她所寫的《中國的陷阱》一書中說：「中國的問題就是腐敗，黨國高幹比起妓女還不如，妓女收錢還會服務，高幹收了錢卻甚麼事也不幹。」今天上海上演的戲碼，就是貪腐總爆發，習近平當然知道，當下中共的貪腐，早就超越內戰之前，國民政府的貪腐，而且還厲害幾千倍，毛澤東靠著修裡國民黨貪腐，拿下中國土地，習近平也知道「打貪亡黨，不打貪亡國」，但是，所有問題是整個體制的分贓制度，老共要靠著上海菁英支持，一起吃香喝辣，封住菁英的嘴巴，底層百姓眼看這個國家沒救，只能一起腐敗，所以，政府製造假訊息成癮，公布假資料欺騙西方國家，老百姓只好賣假東西謀生，結果整個中國社會的正義道德也一起葬送。

上海人發問，「這是甚麼樣的國家？」我用這篇文章回答「這就是中國這個國家的樣貌。」悲哀嗎？