美股三大指數29日重挫，那斯達克指數同期跌幅近13.3%，創2008年10月金融海嘯肆虐以來最糟單月表現。圖／民報資料庫擷自公視新聞影片

憂心聯準會積極升息可能導致美國經濟陷入衰退，美股三大指數29日重挫，其中，道瓊工業指數終場跌939.18點，跌幅2.77%，收在32977.21點。標準普爾500指數跌155.57點，跌幅3.63%，收在4131.93點。那斯達克綜合指數跌536.89點，跌幅4.17%，收在12334.64點。

道瓊指數4月累計下跌4.9%。標普500指數週線連四黑，單月重挫8.8%，為2020年3月COVID-19開始大流行以來最慘紀錄。受科技股拖累，那斯達克指數同期跌幅近13.3%，創2008年10月金融海嘯肆虐以來最糟單月表現。

費城半導體指數大跌4.47%，30檔成分股全面收黑，月線跌幅擴大到14.8%。台積電美國存託憑證（ADR）下跌2.4%，4月跌幅接近10.9%。

財信傳媒董事長謝金河在臉書貼文指出，「今天在美國股市慘跌中，出現了幾個受災戶，一個是Amazon，股價一天跌406.3美元，跌幅14.05％，市值一天少2070億美元，大約6兆台幣。Amazon股價大跌的原因，一個是營利成長降至7％以下，是2001年以來最低紀錄，意味高成長已成過去式。另一個是轉投資的Rivian虧損累累，股價從179.47跌到29.44美元，市值蒸發3000億美元，Amazon這一季攤提76億美元的損失。」

他說，「今天金融市場大肅殺，一天就有幾兆美元從空氣中蒸發，這可能也是讓通膨降溫的必要手段！在這個重要時刻，大家都會想到巴菲特的名言：潮水退了，才知道誰沒有穿褲子？現在只有有穿褲子的人，股價才挺得住！」

最慘4月 指標科技股遭拋售

回顧4月以來，美股受俄烏戰爭延燒、以致通貨膨脹居高不下。中國COVID-19疫情惡化、供應鏈亂局難解等因素打擊，聯邦準備理事會（Fed）示意升息壓抑通膨，投資人操作趨於保守。

這個財報季，多檔指標科技股在財報公布後慘遭拋售，除由臉書（Facebook）母公司Meta、蘋果、亞馬遜、Netflix和Google母公司Alphabet組成的FAANG股票一個月來市值蒸發超過1兆美元外，影音串流巨擘Netflix（網飛）上週公布逾10年來首度流失訂戶後單日股價暴跌35%也是一例。這些股票在基準指數中所占權重較高，股價起伏對大盤表現影響甚鉅。