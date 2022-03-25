2018年天主教教宗方濟各宣佈將羅梅洛冊封為聖人，此外，羅梅洛也被列入「20世紀十大基督宗教殉道者」，而他的雕像佇立於英國倫敦西敏寺（Westminster Abbey）西大門上方。

羅梅洛生前曾在日記寫道：「一邊是權貴，一邊是貧窮弱勢民眾，神父應該站在誰身邊？我內心沒有一絲疑問，神父必須與人民站在一起。」1980年3月24日，羅梅洛在聖薩爾瓦多（San Salvador）的天主教醫院參加彌撒時，遭到暗殺身亡。他的葬禮舉行時，逾10萬民眾參加。2010年聯合國大會宣布3月24日為「瞭解嚴重侵犯人權行為真相權利和維護受害者尊嚴國際日」，紀念在1980年因維護人權而被謀殺的羅梅洛總主教。至今他為公義殉道的事蹟仍鼓舞著人們不要放棄為自由、為正義與和平而奮鬥。並提醒著「能發聲者須為不能發聲者說話！」發聲產生力量；沉默助長黑暗。

聯合國/NGO世界公民總會、臺灣財經刑法研究學會及太極門氣功養生學會等多個民團舉辦「維護人權 面對真相 落實轉型正義」論壇，會中引述天主教聖人薩爾瓦多總主教羅梅洛的醒世之語與聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯提到，務必要聽取羅梅洛總主教當年對人們的告誡：「能發聲者須為不能發聲者說話」。他說：「瞭解嚴重侵犯人權行為真相權利和維護受害者尊嚴國際日這項活動提醒我們，真相是一束明亮的光芒。它能照出侵權者意欲隱藏的惡行。」(上午場:https://youtu.be/K1o5X9_FnVk 下午場https://youtu.be/Lt87Bh1AuZs)

太極門掌門人暨聯合國/NGO世界公民總會副主席洪道子博士致詞指出；「真相、和解、究責」，是防止侵權行為再次發生的重要保障。還原真相僅是維護尊嚴的最低門檻；唯有受害者獲得平反，加害者願意認錯、贖罪，或受到懲處，正義得以伸張，才能彌補遺憾，甚至化解仇恨，進而使社會更趨安定並永續發展。他說：「感謝大家善良且勇於發聲的善行，眾人的不沉默是正義的來源，是促進社會和諧及世界安定的重要行動，各位的玉石之聲就是紀念這個日子最好的福音。」

臺灣財經刑法研究學會理事長陳志龍表示，台灣司法都在維護假人權、假理性。真相已經很清楚了，但他們拒絕真相，官方認為的真相才是真相！他提到太極門假案為什麼會弄到26年，就是流氓官僚用假人性，給的是假的糖衣錠解藥。他呼籲大家要嚴肅看待這個問題，必須要理解對方永遠不會放棄迫害、貪瀆和迫害人民。

退休法官袁從楨表示，稅務員徵稅按照比例發獎金是個大有問題的制度，即使是一個正常的公務人員考績制度都會走火入魔。他舉例法官以結案當考績，結果法官辦不完案子竟要當事人撤案，他質疑這樣是真的好嗎? 袁從楨認為，現在的政府也談轉型正義，就要把過去不對制度改善，才是真正的轉型正義。他表示稅務獎勵制度是很有問題的制度，政府應該要改善，免得弄出走火入魔的事情。

法稅改革聯盟發起人暨仲裁人陳逸南表示，張靜律師遭檢察官聲押是嚴重的問題，雖然25年前經過修法，就已經把檢察官手上的羈押權還給了法官，但是檢察官依然有聲請羈押權，表示台灣法治是不文明的。他提到自己研究太極門案多年，此案於2007年7月13日已判決無罪、無欠稅，照理說應該結束，但稅單卻持續開出，連國外專家學者也覺得奇怪，認為這是沒有正義的事情，甚至聯名寫信給蔡英文總統呼籲解決此案，他認為不解決太極門案會讓外界對臺灣人權法治打問號。

真理大學財經學院法律學系副教授/前法官林燦都表示，太極門案已經三審判決無罪、無欠稅，可是稅捐機關竟用檢察官違法起訴書課稅。這個錯誤只要根據行政程序法第117條規定就可以撤銷，他喊話行政機關：「既然法院告訴你錯了，為什麼不改？」林燦都提到，人民要聲請再審又有五年限制，代表國家沒有正義，國家弄錯的應該沒有時間限制才對，發現錯就要改！規定五年內，他認為很不公平！

太極門弟子洪小姐指出，1996年12月19日卻發生一個非常令人難忘、痛苦的一個記憶，當時她正在太極門台中道館，突然有穿便服說是市調處的人闖進來，大喊「妳不要動」，後來又進來大概有5個人，然後翻箱倒櫃拿走一箱箱東西，接著還跑到她家繼續翻箱倒櫃，並要她隔天到調查站接受偵訊，讓她至今仍留下恐怖心理陰影。她提到，檢察官羈押師父洪道子博士至對外公布起訴書日止，共117天，總共只開3次偵查庭，僅詢問13句話，訊問時間總共僅29分鐘！她說：「開庭時還故意不依法幫師父解開手銬，在庭辯護人陳國堂律師起身抗議，其仍依然故我，直到另一辯護人陳明律師第二次抗議，並引用刑事訴訟法第282條被告在庭不得拘束其身體之規定，檢察官才命法警解開手銬，且語帶揶揄的表示掌門人有功夫，要法警小心戒護！對師父極盡輕蔑之能事，誇張的言行直如演戲一般，當事人毫無尊嚴可言！」

主辦單位指出，人權侵害者十之八九來自於政府，大家必須銘記歷史教訓，以免重蹈人類相殘的覆轍。並呼籲政府面對歷史錯誤，平反冤案，恢復太極門名譽。