「我是(高雄)前金國中畢業的」！南市長黃偉哲今在高雄為湯詠瑜大力助選、披掛參選綵帶。他並說，有人問說台南市長怎會跑來高雄？因為我不僅是湯的好朋友，也是前金國中畢業，有資格來推薦在此選區的湯詠瑜。他也打趣地說，湯詠瑜的五福國中真的是學霸、真優秀「台美雙律師」….

湯詠瑜，五福國中、高雄女中、台大法學士 、美國紐約大學法學碩士，她是本屆民進黨角逐議員初選全台唯一具「台美雙律師」的參選人。黃偉著肯定湯詠瑜是台美雙律師，並說，當前法治社會，很多需要法律諮詢，湯詠瑜未來如當選，在法律服務上連同其父親湯金全與弟弟湯東穎皆為律師，在法律諮詢服務上將是「三人服務」。他呼籲電話民調唯一支持湯詠瑜

黃偉哲今專程陪同掃街力推支持湯詠瑜。尤值一提並在美麗島事件所在地的會場致詞。湯詠瑜說，咱對自由民主不變的堅持、這種價值捍衛很珍貴。

湯詠瑜是「黨外街頭律師」湯金全律師之女。湯律師協助眾多工會並也是高市教師會創會顧問，今眾多工會出席力挺，另值一提的是，台灣高醫大全球校友總會榮譽理事長劉景寬、秘書長林全和與高雄地方不少醫界也與會。劉景寬在會前應邀率先致詞，他說，在此美麗島民主聖地，湯詠瑜參選深具意義，象徵也代表為台灣民主繼續打拼！立委劉世芳說，這是台灣民主重要場域，呼籲力挺湯詠瑜勝選出線。

身兼民進黨高市黨部主委、湧言會立委趙天麟指其是公共財，惟連日被批輔選不公，備受爭議。湯詠瑜今新聞稿有感地說，面對其他參選人龐大空降資源投入，所謂公共財看板遠直逼她十倍之多。今天記者會所在地很特別，對面大樓就是美麗島雜誌社的位置，台灣民主發源就在那邊開始，但很諷刺的是，掛在它對面的看板，道盡了這次黨內資源的不公…..(附註：對面看板為趙天麟與其子弟兵湧言會參選人)