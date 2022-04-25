日本前首相安倍晉三投書外媒表示，將台灣所面臨的危險說得更明白，因為台灣不同於烏克蘭，不是一個獨立的國家，如果中國攻打台灣，雖然會比俄羅斯入侵烏克蘭還困難，但台灣卻會比烏克蘭更孤立無援。圖／取自日本国首相官邸（資料照）

上回（3月14日），日本前首相安倍晉三接受美國「哈德遜研究所」（Hudson Institute）訪問時，談到中國不再隱藏對台灣的野心，與台灣統一（不論是透過武力或其他方式）可能不遠。他也表示，台灣在地緣政治非常重要，確保台灣安全，將有助於整個印太地區的和平與穩定，日本與台灣要持續保持良好關係。

這次（4月12日），安倍投書《洛杉磯時報》(Los Angeles Times) Op-Ed: The U.S. must make clear it will defend Taiwan against Chinese invasion - Los Angeles Times (latimes.com)，他將台灣所面臨的危險說得更明白，因為台灣不同於烏克蘭，不是一個獨立的國家，如果中國攻打台灣，雖然會比俄羅斯入侵烏克蘭還困難，但台灣卻會比烏克蘭更孤立無援。對此，安倍解釋：

「俄羅斯的入侵不僅僅是對烏克蘭領土主權的武力侵犯，同時也是企圖以導彈和炮彈推翻一個主權國家的政府。在這一點上，國際社會對國際法和《聯合國憲章》的解釋沒有爭議。雖然各國對俄羅斯制裁的參與程度有所不同，但沒有一個國家聲稱俄羅斯沒有嚴重違反國際法。」

「對照之下，中國宣稱臺灣是『中國的一部分』，美國和日本的立場是尊重這一說法。日本和美國都沒有與臺灣建立正式的外交關係，世界上大多數國家都不承認臺灣是一個主權國家。不像烏克蘭的情況，中國的領導人可以聲稱，中國發動對台灣的任何入侵都是鎮壓其地區裡反政府活動的必要行動，因此，這樣的行動不會違反國際法。」

上回，不少台灣人一看到安倍說「與台灣統一」就紛紛跳腳，認為應該說「入侵台灣」。這次，安倍說「入侵」了，但也說「台灣不是一個獨立的國家」，結果，除了《民報》民意論壇的一篇文章和另一媒體的一篇投書，目前還沒看到任何媒體報導。

我想，這應該不是漏新聞，畢竟《洛杉磯時報》是個大報，而且洛杉磯是美國華人聚集的重地，約每5位華人就有1位是台灣人，台灣媒體應該不會不注意《洛杉磯時報》的有關台灣報導。更重要的是，這是被台灣人視為極度友台的安倍的投書啊。

我認為，很可能是「台灣不是一個獨立的國家」讓安倍的投書難見於台灣媒體。可想像，報導若出來，必在台灣社會引起波瀾，也一定會有人覺得被安倍背叛了，甚至會認為安倍是雙面人，平時對台灣極度友好，轉身就否定台灣。

不，相反的，安倍的立場沒變，反而更積極地要美國正視台灣的危險，要重新考慮對台灣模擬兩可的態度，現在是表明會保衛臺灣免於任何中國入侵企圖的時刻了。試問：這對台灣不友好嗎？

安倍還說：「美國對臺灣模棱兩可的政策正在助長印太地區的不穩定，鼓勵中國低估美國的決心，同時讓臺北政府不必要地焦慮。」這，幾乎是對台灣有愛的成分吧？

於今之際，我們極度渴望國際社會能夠堅持和伸張正義，承認台灣，但其實是台灣人需要勇敢面對現實的時候：為什麼我們主張「台灣已經獨立」，但世界上大多數國家都不承認臺灣是一個主權國家？

對此，昨天《民報》民意論壇上的〈安倍晉三對我們的誠實警告〉，田年豐先生有非常精采的說明，解釋了為什麼「台灣不是一個獨立的國家」。【民意論壇】安倍晉三對我們的誠實警告| 民報Taiwan People News (peoplemedia.tw)然，我實在無法樂觀，於「台灣不必獨立，因為已經獨立，中華民國就是台灣，台灣就是中華民國」的論述風靡台灣的現在，究竟有多少台灣人會願意來了解台灣地位的真相呢？

台灣，在1949年（中華民國流亡到台灣）實行戒嚴，1987年解嚴，我在這期間出生和上學讀書，使用的歷史教科書自然是黨國的中國史觀：台灣光復（回歸中國）、一個中國、正統在台灣、要反攻大陸統一中國。

曾經讀過一篇高中歷史老師張文隆先生的文章，他將歷史課綱在1984至2019年間的調整做了整理說明。（《舊金山和約》67週年，歷史課綱調了7次才看見台灣地位的真相- 第1 頁- The News Lens 關鍵評論網）我驚訝發現，直到在95課綱的架構下，2009年才首次有了接近史實的論述──日本在《舊金山和約》和《台北和約》中，雖然都放棄了對臺灣與澎湖群島的一切權利、名義和要求，但並未聲明臺灣與澎湖群島的歸屬，使得戰後臺灣主權歸屬成為日後一再引發討論的議題。

接續的98課綱本來是要延續95課綱之依史實敘述的原則，但是政權轉移，馬英九政府弄了個偏離史實的101課綱來取代，即使在2012年終於有教科書談了1951年簽訂的《舊金山和約》和1952年簽署的《台北和約》，但卻硬是自我解釋──台灣、澎湖的主權依國際條約由日本移轉中華民國。於是，台灣地位真相才不過呈現了幾年，又回到我當年所學的偽歷史──台灣光復論。果然，極權獨裁遺毒不除，必定回襲！

之後的104課綱更是倒退嚕，中國史觀再次取代台灣史觀，台灣史變成中國史的一部分，雖然在反黑箱課綱運動下結束，但應造成好大一群年輕孩子仍不知道台灣地位的真相吧。

現在的108課綱，雖然對於「國際局勢與臺灣地位」沒有規定要寫那些宣言和條約，也沒規定該怎麼論述，把決定權交給出版社和師生。但，可預期，有好些老師恐怕仍會教授自己所認定的台灣地位論，那會距離真相有多遠呢？

所以，從1987年解嚴後，我們的歷史教育並沒有跟著解禁，台灣地位當然沒有做轉型正義，也難怪「台灣不必獨立，因為已經獨立，中華民國就是台灣，台灣就是中華民國」的論述會受到歡迎。然而，這樣的偽台灣地位論述對台灣的傷害是巨大的，集體對歷史真相的不誠實將毀壞我們的道德觀，傷害我們的民族性格，損傷我們在國際上的尊嚴。尤其嚴重的是，若有一天中國入侵台灣，我們能如何凜然回應中國的法理論述呢？

過去種種譬如昨日死，今日種種譬如今日生。勇敢正視安倍的實話吧，讓台灣的地位真正走出戒嚴，現在還來得及。

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