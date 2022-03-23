長期關心中國人權事務的美國國會共和黨眾議員克里斯·史密斯（Chris Smith）3月22日宣布，他聯合兩黨議員在本星期推出了一項旨在取消中國永久貿易最惠國地位的法案。圖／擷自維基百科，公有領域

長期關心中國人權事務的美國國會共和黨眾議員克里斯·史密斯（Chris Smith）星期二（3月22日）宣布，他聯合兩黨議員在本星期推出了一項旨在取消中國永久貿易最惠國地位的法案。史密斯眾議員說，這部法案要「取消中國共產黨的永久性正常貿易關係地位，以懲罰其令人髮指的人權暴行——特別包括該政權對維吾爾人和其他中亞少數族裔持續進行的種族滅絕和強迫勞動」。

來自新澤西州的史密斯眾議員得到紐約州的民主黨眾議員湯姆·蘇奧奇（Tom Suozzi）和威斯康辛州的共和黨眾議員湯姆·蒂凡尼（Tom Tiffany）的聯署。

這部法案要求把中國的貿易地位重新與其人權狀況掛鉤。法案還要求，美國總統每年都必須證實中國政府在改善人權方面付出了認真與持續的努力才能給予中國正常貿易關係地位。

1980年代，美國政府曾逐年審議中國的貿易最惠國待遇，但每年都予以延長。在中國共產黨政府1989年暴力鎮壓天安門民主運動後，美國國會1990年決定不再延長中國的貿易最惠國地位，但被老布希總統否決。此後，每年中國都有在美國國會的年度審議期間因為人權問題而喪失貿易最惠國地位的可能。1994年，克林頓行政當局將中國的貿易地位與人權狀況脫鉤。1998年，美國立法將貿易最惠國待遇更名為正常貿易關係地位。2000年，美國給予中國永久性正常貿易關係地位，這也為中國加入世界貿易組織鋪平道路。

當年反對把中國人權與貿易脫鉤的史密斯眾議員批評歷屆行政當局給了中國共產黨踐踏人權的「免費通行證」。

「如果不是多數也是許多的商界和政界領袖長期以來都落入了那種『中國幻想』，一方面忽視踐踏人權，一方面聲稱增加貿易將使中國更像我們，」史密斯在一項聲明中說。「無論當時和現在，這都不符合事實。」

史密斯說：「俄羅斯有可能因為普京侵略烏克蘭而失去永久性正常貿易關係地位，中國對俄羅斯的支持使得對中國貿易優惠待遇進行重新評估變得尤為及時。」

「當決策者延長中國的永久性正常貿易關係地位時，他們聲稱這將在美國國內引來一個繁榮的新時代，同時為中國的政治改革、人權改善和更公平的勞動實踐鋪路。然而，我們都知道實際發生的情況並非如此，」蒂凡尼眾議員說。「過去20年來，我們看到美國的製造業蒙受損失，而中國共產黨的精英分子卻變得比任何時候都更加富有、更加無情、也更加危險，他們從事系統性的踐踏人權、奴役和種族滅絕。中國獨裁政權的行為沒有任何正常可言，美國再也承受不起在'永久性'的基礎上為這種行為助力了。」

「尼克森總統首次去中國已經50年了，我們總是相信，中國政府對我們的生活方式、我們的民主和我們的經濟制度接觸越多，他們就會變得越來越像我們，並珍惜人權和自由市場，」蘇奧奇眾議員說。「這根本就沒有發生。我們現在比任何時候都必須挺身而出，反對中國對維吾爾人和西藏人犯下的罪行和它對香港民主的破壞。我們不能繼續允許中國不受懲罰地任意行事並通過以其他國家為代價而行使欺騙的手段來顛覆基於規則的秩序。現在是時候了，國會必須明確表示，如果中國政府拒絕履行它對本國公民和國際社會的義務，它將面臨嚴重的後果，包括有可能被取消永久性正常貿易關係。」

本月早些時候，三位美國共和黨籍參議員——來自阿肯色州的湯姆·科頓（Tom Cotton）、來自俄克拉荷馬州的吉姆·英霍夫（Jim Inhofe）和來自佛羅里達州的里克·斯科特（Rick Scott）在參議院提出了取消中國永久性正常貿易關係的法案。

推出法案與法案獲得眾議院或參議院委員會及全院通過還有一段距離。一部法案必須由眾議院和參議院兩院通過同樣版本，並由總統簽署，才能成為法律。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，拜登總統宣布將取消俄羅斯的永久性正常貿易關係地位，眾議院已經以壓倒多數表決通過暫停俄羅斯的這項貿易待遇。參議院多數黨領袖、來自紐約州的民主黨人查克·舒默（Chuck Schumer）星期二在院會發言，呼籲參議院盡快通過相關法案。