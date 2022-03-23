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每日國際焦點

歐洲氣象衛星開發組織決定停止俄國使用者權限，中止與俄國衛星組織的合作協議以停止所有資料交換與訓練，以免俄國利用氣象資料用於侵略烏克蘭

路透社/益普索民調顯示拜登支持率落至40%的新低，反對率高達54%

英國與美國在鋼鋁關稅爭議結束，英國鋼鋁出口美國不再需遭課反傾銷稅，但英國公司若為中國單位所擁有，需向美國揭露。英國也取消對美國摩托車、威士忌、牛仔褲的報復性關稅

科西嘉獨立運動象徵人物Yvan Colonna，數周前於獄中遭攻擊昏迷，引發科西嘉暴動，法國政府表示Yvan Colonna已經死亡

日本

為俄國中止二戰停戰條約談判召喚俄國大使

地震後部分電廠受損，東京大雪增加供電壓力，東京電力供電出現缺口，呼籲關閉不必要照明、關閉暖氣以度過難關

南韓

楊森製藥停止於南韓生產藥物繳回8執照。2018年楊森製藥決定停止鄕南邑廠營運並於2020年出售，2021年停止所有南韓製造

北韓

俄國副外長召見北韓駐俄大使討論雙邊關係

中國

中國恆大 、恆大汽車、恆大物業無法在3月前公布年度業績，同步宣告停牌

金屬價格暴漲使中國鋁業2021年獲利50.8億人民幣暴增5.65倍為14年來最佳業績

印度

核准諾瓦瓦克斯疫苗用於青少年

印尼

國營電力公司、國營印尼電池公司，共同進行5百萬瓦電池能源儲存測試計畫

菲律賓

28日至4月8日進行年度Balikatan 2022軍事演習，將動員8900菲軍與5100美軍共同參加，規模有史最大

馬來西亞

要求越南停止漁民侵入海域

新加坡

將於以色列設立大使館，先前僅設領事館。以色列則自1968年就於新加坡設大使館

泰國

中國長城汽車與泰國政府簽約降低電動車通路價格16萬泰銖，政府將提供補貼與減稅

緬甸

越南出資於賽宋奔省建立越南寮國農業技術服務中心

巴基斯坦

空軍訓練機墜機2死

斯里蘭卡

派遣軍隊前往國營加油站維持秩序

歐盟

表示支持西班牙認同摩洛哥對西撒哈拉主張改善兩國關係也改善了歐盟與摩洛哥關係

英國

與美國在鋼鋁關稅爭議結束，英國鋼鋁出口美國不再需遭課反傾銷稅，但英國公司若為中國單位所擁有，需向美國揭露。英國也取消對美國摩托車、威士忌、牛仔褲的報復性關稅

法國

科西嘉獨立運動象徵人物Yvan Colonna，數周前於獄中遭攻擊昏迷，引發科西嘉暴動，法國政府表示Yvan Colonna已經死亡

德國

特斯拉德國格林海德廠產出首輛電動車

俄羅斯

歐洲氣象衛星開發組織決定停止俄國使用者權限，中止與俄國衛星組織的合作協議以停止所有資料交換與訓練，以免俄國利用氣象資料用於侵略烏克蘭

西班牙

燃料高漲使卡車司機罷工造成全國交通大阻塞加劇物流問題部分工廠因而停擺，政府同意5億歐元資助交通領域

美國

路透社/益普索民調顯示拜登支持率落至40%的新低，反對率高達54%

加拿大

加拿大太平洋鐵路恢復營運

墨西哥

外長將前往中東、印度訪問10日

巴西

阿根廷電子商務公司美客多2022年將增加投資巴西70%至170億黑奧(34.4億美元)

智利

2023年將進行退休金改革，左派總統 Gabriel Boric政見是將民間退休金體系全納為國有

尼加拉瓜

2021年原本參選總統，遭奧蒂嘉逮捕並取消資格的前總統查莫羅夫人之女Cristiana Chamorro，21日遭判刑8年，其兄Pedro Joaquin Chamorro遭判11年

薩爾瓦多

暫停發行比特幣債券計畫

瓜地馬拉

攔截2艘偷渡船羈押50偷渡客

以色列

貝爾謝巴發生阿拉伯公民刺殺4人，兇嫌當場遭擊斃

土耳其

俄國寡頭的超級遊艇逃往土耳其

埃及

美國對埃及、以色列、阿聯三方會談表示歡迎

5月1日起蘇伊士運河對油輪收取額外附加費從5%提升自15%

沙烏地阿拉伯

美國增加對沙國武器支援

阿拉伯聯合大公國

杜拜機場自5月9日起關閉2條跑道其中之一維修45日

黎巴嫩

計畫自印度進口5萬噸小麥取代烏克蘭來源

奈及利亞

富豪Aliko Dangote以25億美元開設300萬噸產能肥料廠，預定出口巴西市場

尚比亞

Mopani銅礦礦井發生意外1死暫停營運

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