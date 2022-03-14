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每日國際焦點

日本海上自衛隊正式接收首艘大鯨級潛艦

美國國家安全顧問蘇利文警告若中國協助俄國逃避制裁將面對後果

澳洲總理莫里森表示疫苗外交擊退中國在太平洋島國的擴張

伊朗革命衛隊承認攻擊伊拉克庫德自治區首府艾比爾

日本

海上自衛隊正式接收首艘大鯨級潛艦

南韓

連續2天新增染疫超過35萬人

中國

美國國家安全顧問蘇利文警告若中國協助俄國逃避制裁將面對後果

印度

暫時將烏克蘭大使館遷至波蘭

澳洲

總理莫里森表示疫苗外交擊退中國在太平洋島國的擴張

印尼

蘇門答臘外海發生規模6.7地震無海嘯風險

菲律賓

呂宋島發生規模6.4地震

馬來西亞

2018年以來腎病病人大增每年新診斷8000人，且有年輕化現象，預計2040年將有10.6萬人洗腎，其中30%低於45歲

越南

平陽省開始興建2工業區，2.8億美元的越星工業區3，以及垓長工業區，並擴建既有工業區

哈薩克

廉政局逮捕前總統納札巴耶夫姪子

斯里蘭卡

國際貨幣基金官員將訪，向總統簡報對斯國經濟狀況的評估

歐盟

同意讓烏克蘭入歐，但是需經正常程序，無法快速緊急入歐

英國

58%製造商漲價

法國

氣候運動8萬人遊行

德國

財長表示應允許北海新油氣開發

俄羅斯

尋求自中國取得軍事設備

瑞士

發行特殊護照給烏克蘭難民

義大利

搭載50烏克蘭難民的巴士翻覆1死

烏克蘭

總統澤倫斯基呼籲軟體大廠微軟、甲骨文、思愛普停止對俄國產品支援

利沃夫遭難民淹沒，市長請求國際支援

美國

前總統歐巴馬確診染疫

墨西哥

增兵500人至瓜達拉哈拉以平息當地暴力

阿根廷

暫停註冊出口大豆產品

尼加拉瓜

梵諦岡抗議奧蒂嘉突然驅逐教廷大使

以色列

表示收容烏克蘭難民已接近上限

沙烏地阿拉伯

伊朗停止與沙國談判

阿曼

計畫5年內上市35家國營企業

土耳其

與希臘同意改善雙邊關係

伊朗

革命衛隊承認攻擊伊拉克庫德自治區首府艾比爾

獅子山

總統訪越南

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