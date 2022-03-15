烏克蘭總統澤倫斯基在他的Telegram上的每日視頻講話中感謝反戰抗議人士瑪麗娜·奧斯夫亞尼科娃（Maria Ovsyannikova）。奧斯夫亞尼科娃舉著反戰標語牌，衝入俄羅斯官方電視台的直播間，打亂了官媒的廣播。

澤倫斯基用俄語說：「我感謝那些沒有停止說出真相的俄羅斯人，他們反擊虛假信息，說出真相，把真實的事實告訴給他們的朋友和親人。我要親自感謝那個帶著反戰標語牌進入第一頻道演播室的女孩。那些在你們的國家對世界徹底關閉、變成一個特大號的朝鮮之前而勇敢抗議的人們，你們需要抗爭，不應錯過你們自己的機會。」

路透社報導，星期一，在俄羅斯國家電視台第一頻道的新聞直播期間，一名女士闖到演播室，在主播身後舉著標語牌，並呼喊反戰口號。

她的標語用俄語和英文寫到：「不要戰爭。停止戰爭。不要相信宣傳。他們在這裡對你們說謊。」另一段話被部分遮擋，似乎是說：「俄羅斯人反對戰爭。」

這是俄軍入侵烏克蘭第19天發生的一次令人稱奇的抗議活動。俄羅斯稱這場戰爭是「特別軍事行動」，是為了將烏克蘭「非軍事化」和「去納粹化」，當局禁止使用「侵略」甚至「戰爭」之類的說法，還在3月4日立法，威脅將違反官方宣傳的人判處最高達15年的監禁。已有大批街頭反戰抗議人士被逮捕。

在主播照著提詞器念稿時，可以聽到這位女士喊道：「停止戰爭，不要戰爭。」幾秒鐘後，這家官方電視台切換了畫面。

獨立的抗議觀察組織OVD-info和阿戈拉（Agora）人權協會負責人說，抗議者是這家電視台的僱員瑪麗娜·奧斯夫亞尼科娃（Marina Ovsyannikova），她已被帶往莫斯科的一處警察局。

在這起抗議事件發生前，一位看起來是奧斯夫亞尼科娃的女子在網上發布視頻說，她是第一頻道僱員，因為為這家克里姆林宮宣傳機構工作多年而感到恥辱。她說，她的父親是烏克蘭人，母親是俄羅斯人。

她說：「發生在烏克蘭的是犯罪。俄羅斯是侵略國。侵略的責任只在一個人沒了良心，那個人就是弗拉基米爾·普丁。」

她說：「如今全世界都不理睬我們了，我們今後十代人都洗刷不掉這場殘殺兄弟的戰爭所帶來的恥辱。」

她敦促俄羅斯出門示威抗議。